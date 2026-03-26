Premier Donald Tusk poinformował, że rząd podejmie decyzje ws. obniżenia cen paliw.

Tusk: Obniżamy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc.

Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy – powiedział szef rządu.

Czarnek: Benedyktyni szybciej Biblię przepisywali niż Tusk projekt ustawy od PiS

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Przemysław Czarnek ocenił, że rozwiązania proponowane przez rząd były złożone w projekcie ustawy klubu parlamentarnego PiS już na początku marca.

Z satysfakcją stwierdzam, że pan premier Donald Tusk kończy przepisywanie naszego projektu ustawy, który złożyliśmy 9 marca. Prawie trzy tygodnie zajęło mu przepisywanie tego projektu. Benedyktyni szybciej Biblię przepisywali niż on ten projekt ustawy o obniżeniu VAT-u i akcyzy na paliwa – ironizował Czarnek.

Czarnek: Tusk złupił do dzisiaj Polaków na dwa miliardy złotych

Na 2 miliardy do dzisiaj złupił Polaków Tusk, przepisując tę krótką ustawę prawie trzy tygodnie – ocenił wiceprezes PiS.

Zapytany, czy proponowane przez rząd rozwiązania znajdą poparcie u prezydenta Karola Nawrockiego, odparł: Jestem przekonany, że pan prezydent będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Tylko powtarzam, gdyby to było procedowane dwa tygodnie temu, to Polacy już by jeździli za dużo tańsze paliwo, ponad złotówkę, 1,15 zł, 1,30 zł na litrze.

Czarnek: Uchwalanie ustawy tak nagle to próba przykrycia afery

Czarnek zaproponował, że może przekazać premierowi także "kopię uchwały w sprawie ETS-u, żeby tego nie przepisywał przez kolejne kilka tygodni". Jak zaznaczył, uchwalanie ustawy "nagle, w trybie błyskawicznym" to próba przykrycia jakiejś afery. W tym kontekście mówił o "niespotykanej w Polsce od niepamiętnych czasów" dziurze budżetowej.