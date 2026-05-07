PiS krótko o SAFE: to szkodliwy instrument, będziemy wychodzić

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, jest przeciwnikiem SAFE. Jak twierdzi, "my tego płacić nie będziemy". Więc co się wydarzy, jak PiS przejmie władzę? "Mamy retorykę kampanijną, polityczną" - przyznaje wiceszef klubu PiS Marcin Ociepa, w internetowej części programu "Gość Radia ZET".

Co PiS zrobi z SAFE? Były wiceszef MON: To zależy

Pytany o to, co będzie z unijną pożyczką SAFE, jeśli PiS dojdzie do władzy, wiceszef klubu odpowiada, że „to zależy, na jakim będziemy etapie”. - Oczywiście można zrezygnować z pobierania kolejnych transz. Nie zostanie zrobione nic, bo mogłoby zaszkodzić polskim siłom zbrojnym - zapewnia Gość Radia ZET. Polityk zapowiada: - Jeśli będzie możliwość pozyskania takich środków finansowych w innych okolicznościach, z innych rynków finansowych to po to sięgniemy rezygnując z pożyczki euro.

SAFE i plan B

"Po wecie prezydenta ws. SAFE rząd pracuje nad tzw. planem B, który pozwoli, aby środki mogły trafić do służb podległych MSWiA" - powiedział w środę wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jego zdaniem plan zostanie przedstawiony już niedługo. "Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE; to blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego" - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance - stwierdził szef resortu obrony.