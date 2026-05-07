Dziennik Gazeta Prawana logo

PiS krótko o SAFE: to szkodliwy instrument, będziemy wychodzić

Beata Zatońska
Beata Zatońska
25 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Czarnek
Przemysław Czarnek ostro protestuje przeciwko pożyczce SAFA/East News
Przemysław Czarnek (PiS) jest zdecydowanym przeciwnikiem unijnego programu SAFE i twierdzi, że to "niemiecki kaganiec". Kandydat PiS na premiera powiedział: "my tego płacić nie będziemy". Jego partyjny kolega wiceszef klubu PiS, podkreślił, że "jasny komunikat" ws. podejścia partii do SAFE.

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, jest przeciwnikiem SAFE. Jak twierdzi, "my tego płacić nie będziemy". Więc co się wydarzy, jak PiS przejmie władzę? "Mamy retorykę kampanijną, polityczną" - przyznaje wiceszef klubu PiS Marcin Ociepa, w internetowej części programu "Gość Radia ZET".

Wiadomo, co dalej z programem SAFE. "Kwestia godzin..."
Wiadomo, co dalej z programem SAFE. "Kwestia godzin..."

Co PiS zrobi z SAFE? Były wiceszef MON: To zależy

Pytany o to, co będzie z unijną pożyczką SAFE, jeśli PiS dojdzie do władzy, wiceszef klubu odpowiada, że „to zależy, na jakim będziemy etapie”. - Oczywiście można zrezygnować z pobierania kolejnych transz. Nie zostanie zrobione nic, bo mogłoby zaszkodzić polskim siłom zbrojnym - zapewnia Gość Radia ZET. Polityk zapowiada: - Jeśli będzie możliwość pozyskania takich środków finansowych w innych okolicznościach, z innych rynków finansowych to po to sięgniemy rezygnując z pożyczki euro.

Sikorski: Skandal, wstyd. Gdzie jest ten fejkowy, PiS-owski SAFE?
Sikorski: Skandal, wstyd. Gdzie jest ten fejkowy, PiS-owski SAFE?

SAFE i plan B

"Po wecie prezydenta ws. SAFE rząd pracuje nad tzw. planem B, który pozwoli, aby środki mogły trafić do służb podległych MSWiA" - powiedział w środę wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jego zdaniem plan zostanie przedstawiony już niedługo. "Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE; to blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego" - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance - stwierdził szef resortu obrony.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SAFEPiSPrzemysław Czarnek
Powiązane
Teleskop Webba odkrył piekielny świat. Ta planeta przypomina rozżarzony Merkury
Teleskop Webba odkrył piekielny świat. Ta planeta przypomina rozżarzony Merkury
Wołodymyr Zełenski
Porażka Rosji? Niemcy: Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki
Putin postawił Ukrainie ultimatum. Rosja wezwała do ewakuacji dyplomatów z Kijowa
Putin postawił Ukrainie ultimatum. Rosja wezwała do ewakuacji dyplomatów z Kijowa
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPiS krótko o SAFE: to szkodliwy instrument, będziemy wychodzić »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
pisemny egzamin z matematyki, matura
Matury z matematyki unieważnione. Wiceszefowa MEN o konsekwencjach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj