Kaczyński uderza w Tuska. "Hipokryzja do entej potęgi"

Beata Zatońska
57 minut temu
Jarosław Kaczyński znowu krytykuje Donalda Tuska/East News
Donald Tusk był w czwartek w Watykanie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wykorzystał ten fakt i przypomniał sprawę obrazoburczej okładki tygodnia "NIE" z Janem Pawłem II, zarzucając premierowi "hipokryzję do entej potęgi".

W czwartek, 7 maja Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV. "Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju i ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na świecie. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy to takie słowa i argumenty brzmią o wiele mocniej" - powiedział premier po spotkaniu z głową Kościoła katolickiego. Podkreślił, że na wiele spraw ma podobne poglądy jak papież Leon XIV. Tusk złożył też kwiaty przy grobie Jana Pawła II.

Kaczyński o Tusku: "pierwszy katolik był w Watykanie"

Po wypowiedziach premiera głos zabrał Jarosław Kaczyński. We wpisie opublikowanym na platformie X, prezes PiS skrytykował Tuska i nawiązał do działań wobec byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. W marcu 2023 r. ówczesny prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek zdecydował o usunięciu z punktów sprzedaży Orlenu najnowszego numeru tygodnika "NIE" z obrazoburczym wizerunkiem Jana Pawła II na okładce. "»Pierwszy katolik« wczoraj był w Watykanie i - jak sam powiedział - na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie... Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II…" - napisał prezes PiS. "Hipokryzja do entej potęgi! Polityka »opiłowywania katolików« trwa… - dodał Kaczyński.

