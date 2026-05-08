Przecieki z matury 2026. Jest zawiadomienie do prokuratury

Beata Zatońska
dzisiaj, 19:07
Matura 2026/PAP
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył w prokuratorze zawiadomienia dotyczące publikacji w Internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W poniedziałek rozpoczęły się matury. W pierwsze trzy dni: poniedziałek, wtorek i środę przeprowadzone zostały obowiązkowe dla wszystkich maturzystów egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Każdego dnia w trakcie trwania egzaminów w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.

Fotografie aktualnych arkuszy egzaminacyjnych w internecie

"Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu 4, 5 i 6 maja 2026 r. treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy egzaminacyjnych" - poinformował w piątek PAP dyrektor CKE. Zakrzewski wyjaśnił, że chodzi o arkusze egzaminacyjne maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym, które po rozpoczęciu egzaminu zostały opublikowane na portalu X.

Przemycone telefony i unieważnione egzaminy

We wtorek i w środę Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin może ponownie do niego przystąpić dopiero za rok.

Tyle osób miało unieważnione matury w 2025 r.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem. W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 72 osobom unieważniono egzamin za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon), 105 osobom unieważniono egzamin za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie, a jednej osobie za zakłócanie przebiegu egzaminu. Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście nie tylko w czasie jego trwania, ale też już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

