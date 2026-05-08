Były asystent posła PiS ujęty podczas obławy. Bardzo poważne zarzuty

Beata Zatońska
8 maja 2026, 16:54
Akcję przeprowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości/Policja
Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały jest jedną ze 123 osób zatrzymanych podczas operacji "Hellfire", którą przeprowadziło na terenie całego kraju Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Akcja ma na celu zwalczanie przestępczości o charakterze pedofilskim.

Jak informuje RMF FM, były asystent posła PiS Marcina Horały miał usłyszeć zarzuty z artykułu 202 Kodeksu karnego § 3, dotyczącego "rozpowszechniania, produkcji, utrwalania lub posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego". Grozi za to od 2 do 15 lat więzienia.

Podejrzany nie przyznaje się

Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Z informacji, które zdobył dziennikarz RMF FM, wynika, że podczas przeszukania były asystent Horały informował policjantów o tym, że zna wpływowych ludzi. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, a także poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych. Śledczy zaznaczają, że wciąż analizują zawartość nośników danych zabezpieczonych u tego mężczyzny.

Co na to poseł Horała?

Poseł PiS Marcin Horała przyznał, że o policyjnej akcji wobec swojego byłego współpracownika dowiedział się od reportera RMF FM. Przekazał, że od dawna się z nim nie kontaktował. "Generalnie jakoś tam luźno się znamy. Gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy, na zasadzie co tam słychać" - powiedział Horała dziennikarzowi RMF FM. Zastrzegł, że teraz nie utrzymuje z żadnych kontaktów ze swoim byłym asystentem.

