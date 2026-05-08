Poseł Mentzen zatrzymany na lotnisku w Londynie. "To upadające państwo..."

Beata Zatońska
dzisiaj, 17:24
Sławomir Mentzen miał w Wielkiej Brytanii kłopoty/East News
Sławomir Mentzen został zatrzymany na lotnisku w Londynie. Jak podał lider Konfederacji, stało się tak, bo Brytyjczycy bali się, że zorganizuje wiec polityczny. "To upadające państwo (...) ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" - stwierdził Mentzen.

"Zostałem dziś zatrzymany na ponad trzy godziny na lotnisku w Londynie, ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem" - przekazał Sławomir Mentzen we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mentzen: Wielka Brytania to państwo totalitarne

Współprzewodniczący Konfederacji napisał, że do Londynu przyjechał prywatnie z żoną i dziećmi. "To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" - przekazał poseł. "Wielka Brytania jest państwem totalitarnym. Prawdopodobnie, gdybym miał w planach jakieś publiczne spotkanie, nie wpuściliby mnie. Ktoś uznał, że prewencyjnie należy odmówić mi wjazdu do kraju, bo możliwe, że powiem coś, czego nie powinno się tu mówić" - przekazał Sławomir Mentzen. Poseł podkreślił, że nie jest pierwszym Polakiem, który ze względu na swoje poglądy miał kłopoty w Wielkiej Brytanii. "Kilka lat temu problemy z wjazdem mieli przecież Rafał Ziemkiewicz i Janusz Korwin-Mikke" - zaznaczył polityk.

  Mentzen o prewencyjnej cenzurze politycznej w Wielkiej Brytanii

"W połowie trzeciej godziny pilnujący mnie strażnicy zaczęli mnie dopytywać, kim ja jestem i skąd przyleciałem, skoro mnie tu tyle trzymają. Nie mogli uwierzyć, że jestem tylko politykiem z Polski. Nietypowe było nie tylko to, że siedziałem tam tak długo, ale też to, że byłem jedynym zatrzymanym w tym czasie Europejczykiem" - przekazał Mentzen. Po trzech godzinach politykowi został zwrócony paszport i został on wypuszczony. "Mają tu prewencyjną cenzurę polityczną. Ale tylko niektóre poglądy są cenzurowane" - skomentował.

