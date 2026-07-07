Jest na "liście wrogów" Ukrainy. Bogucki odpowiada na zarzuty

Ukraińska organizacja Centrum Myrotworec uznała Zbigniewa Boguckiego za "antyukraińskiego propagandystę". Eksperci organizacji zarzucili mu:

podważanie suwerenności Ukrainy;

próby naruszenia integralności terytorialnej państwa;

manipulowanie faktami w celu podsycania wrogości między Polakami a Ukraińcami.

Przyczyną konfliktu jest piątkowa wypowiedź Boguckiego w Sejmie, w której nazwał on wydarzenia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ludobójstwem. Centrum Myrotworec zakwestionowało stosowanie terminu "Małopolska Wschodnia", uznając go za retorykę zwolenników rewizji granic.

Deklaracja Boguckiego

W odpowiedzi na decyzję organizacji, szef KPRP opublikował wpis w serwisie X. Bogucki podkreślił, że nadal będzie wspierał Ukraińców cierpiących przez rosyjską inwazję; będzie nazywał zbrodniarzy z OUN i UPA po imieniu; nie zaakceptuje kultu tych postaci na Ukrainie; będzie domagał się godnego pochówku dla ofiar banderyzmu.

Bogucki zaznaczył, że nie jest wrogiem Ukrainy, lecz "wrogiem banderyzmu, kłamstw historycznych oraz putinowskiej Rosji". Przypomniał również swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 roku.

Tło napięć

Sytuacja wokół Boguckiego wpisuje się w serię ostatnich napięć dyplomatycznych między Warszawą a Kijowem. Relacje te pogorszyły się po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej nazwy "Bohaterów UPA". W geście protestu polscy politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki, zdecydowali o zwrocie ukraińskich odznaczeń państwowych. W odpowiedzi politycy ukraińscy zwrócili polskie odznaczenia. Kwestia UPA pozostaje najbardziej spornym punktem w relacjach obu państw.