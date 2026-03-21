W sobotnie przedpołudnie Naczelna Izba Aptekarska wydała pilny komunikat. W całej Polsce przestał działać system weryfikacji leków. Problem dotyka bezpośrednio pacjentów – czas ich obsługi drastycznie się wydłużył. W wielu przypadkach farmaceuci w ogóle nie mogą wydać leku, ponieważ system nie pozwala im potwierdzić jego autentyczności. Awaria uderzyła nie tylko w apteki, ale również w hurtownie farmaceutyczne. Oznacza to, że łańcuch dostaw leków do punktów sprzedaży również może zostać zakłócony.

Czym jest system PLMVS?

PLMVS (Polish Medicines Verification System) to część większego, europejskiego mechanizmu. Każde opakowanie leku posiada unikalny kod, który aptekarz musi zeskanować przed sprzedażą. System sprawdza wtedy w centralnej bazie, czy produkt jest oryginalny i bezpieczny.

Dziś ten cyfrowy strażnik bezpieczeństwa przestał odpowiadać. System albo całkowicie odmawia współpracy, albo działa z ogromnymi opóźnieniami. Bez poprawnej weryfikacji w systemie, farmaceuta ma ograniczone pole manewru przy wydawaniu preparatów na receptę.

Państwa dotknięte awarią

Polska nie jest osamotniona w tym kryzysie. Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków nadzoruje system, który padł w wielu krajach Unii Europejskiej. Naczelna Izba Aptekarska wymienia długą listę państw dotkniętych awarią:

Sąsiedzi Polski: Niemcy, Słowacja.

Europa Zachodnia: Francja, Belgia, Portugalia, Holandia.

Inne kraje: Austria, Norwegia, Węgry, Łotwa, Rumunia.

Tak szeroka skala problemu sugeruje błąd na poziomie centralnych serwerów europejskich (EMVO), a nie lokalnych dostawców internetu czy oprogramowania w konkretnej aptece.

Apel farmaceutów: Prosimy o cierpliwość

Przedstawiciele samorządu aptekarskiego podkreślają, że pracownicy aptek nie ponoszą żadnej winy za zaistniałą sytuację. To błąd techniczny w zewnętrznej infrastrukturze, na który farmaceuci nie mają wpływu. "Prosimy pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość" – apeluje NIA w mediach społecznościowych. Jeśli planujesz dzisiaj wizytę w aptece po ważne leki, przygotuj się na dłuższe czekanie lub konieczność powrotu, gdy system odzyska sprawność.