Jak informują niemiecka media, nowy gatunek kleszcza rozprzestrzenia się w północnych Niemczech. Eksperci nie kryją niepokoju, ponieważ może on przenosić groźne choroby. Ostrzeżenia są jasne: zagrożenie rośnie z każdym sezonem.

Nowy gatunek kleszcza w Niemczech

Wraz ze wzrostem temperatur, eksperci ostrzegają przed kleszczami, które powracają. Jak się okazuje w północnych Niemczech rośnie obawa przed nowym gatunekiem – kleszczem łąkowym, który dość szybko się rozprzestrzenia. Z danych Instytutu Roberta Kocha wynika, że są już zaznaczone specjalne strefy: m.in. Celle i Emsland.

Minister zdrowia Dolnej Saksonii Andreas Philippi, cytowany przez portal "polskiobserwator" ostrzega, aby jak najszybciej usuwać kleszcze po ukąszeniu. W przypadku boreliozy bakterie przenoszą się dopiero po kilku godzinach, ale wirusy FSME mogą trafić do organizmu już w momencie ukłucia. Kwestię szczepienia warto skonsultować z lekarzem - dodaje.

Duże zagrożenie dla zwierząt

Kleszcz łąkowy pojawia się w regionach Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgia-Pomorze Przednie. "Występuje głównie na łąkach, nasłonecznionych terenach i nieużytkach" - podaje BILD.

Nowa odmiana kleszcza jest wyjątkowym zagrożeniem dla zwierząt ( w szczególności psów). Przenosi on infekcje zagrażające ich życiu. Specjaliści podają, że za jego rozprzestrzenianie odpowiadają m.in. łagodniejsze zimy, zmiany w środowisku dzikich zwierząt oraz podróżowanie z psami, które są jego głównymi żywicielami.

Niestety kleszcze są aktywne już cały rok. Nie są już tylko zagrożeniem w głębi lasu. Możemy spotkać je praktycznie wszędzie - podczas spaceru w parku, pracy w ogrodzie, czy nawet wokół naszego bloku.

Zakażenie boreliozą

Borelioza, inaczej choroba z Lyme, to choroba bakteryjna. Niewielki odsetek kleszczy jest nosicielami i nie każdy kontakt z zakażonym kleszczem powoduje zachorowanie, ale jeśli borelioza się rozwinie, może prowadzić do poważnych powikłań. W ciągu 1-6 tygodni w miejscu ugryzienia przez kleszcza może się pojawić: rumień wędrujący - zmiana o kształcie owalnym, która w miarę upływu czasu się powiększa, gorączka, zmęczenie, bóle głowy, uczucie rozbicia.

Jak zapobiegać ukąszeniu?

Należy unikać spacerów porośniętymi brzegami rzek, wśród wysokich traw, na leśnych mokradłach - to naturalne środowisko kleszczy. Warto załóż wysokie buty, długi rękaw i długie spodnie i nałożyć coś na głowę.