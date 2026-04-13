Premier Włoch oburzona atakiem Donalda Trumpa. "Uważam za niedopuszczalne..."

oprac. Beata Zatońska
13 kwietnia 2026, 19:30
Giorgia Meloni zdenerwowała się na Donalda Trumpa/East News
Donald Trump zaatakował papieża Leona XIV. "Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych" - stwierdził m.in. i było to jedno z łagodniejszych jego stwierdzeń. Premier Włoch Giorgia Meloni natychmiast zabrała głos i dała wyraz swojemu wielkiemu niezadowoleniu z tego powodu.

Oficjalne oświadczenie szefowej włoskiego rządu

"Uważam za niedopuszczalne słowa prezydenta Trumpa o Ojcu Świętym. Papież jest głową Kościoła katolickiego i słuszne oraz normalne jest to, że apeluje o pokój i że potępia każdą formę wojny" - brzmi oświadczenie Meloni opublikowane w poniedziałek przez kancelarię szefowej włoskiego rządu.

Donald Trump: papież jest fatalny

Donald Trump ostro skrytykował w niedzielę amerykańskiego papieża we wpisie na platformie Truth Social oraz później podczas rozmowy z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. "Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o »strachu« przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał Trump. Dodał, że znacznie bardziej lubi brata papieża, Louisa Prevosta, niż jego, bo Louis "jest w pełni MAGA".

Donald Trump: nie chcę takiego papieża

"On to rozumie, a Leo nie! Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju" - napisał prezydent USA.

Trump uważa, że to on sprawił, że Leon XIV jest papieżem

„I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii” - dodał. Trump ocenił, że papież powinien być mu wdzięczny, bo został wybrany tylko dlatego, że był Amerykaninem, bo "oni uznali, że to najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem". Zaznaczył, że gdyby on nie był w Białym Domu, to Leon nie byłby w Watykanie.

Trump: Leon powinien wziąć się w garść

"Leon powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać ulegać radykalnej lewicy i skupić się na byciu Wielkim Papieżem, a nie politykiem. To bardzo mu szkodzi, a co ważniejsze, szkodzi Kościołowi katolickiemu!" - zakończył wpis Trump. Pytany przez dziennikarzy o powody zamieszczenia wpisu, Trump odparł, że uważa, że Leon „nie wykonuje dobrej roboty” i „najwyraźniej lubi przestępczość”, wskazując na jego obronę imigrantów. Zarzucił mu, że jest „bardzo liberalny”. "Nie jestem fanem papieża Leona" - zaznaczył Trump.

