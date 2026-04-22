Rozbił głowę figurze Jezusa Chrystusa. Armia izraelska zidentyfikowała i ukarała sprawcę

Beata Zatońska
wczoraj, 11:25
Zdjęcie pokazujące, jak izraelski żołnierz niszczy figurę Jezusa, zbulwersowało opinię publiczną na świecie/Media
Zdjęcie przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego młotem głowę figurze Jezusa na krucyfiksie zamieścił w niedzielę w portalach społecznościowych libański dziennikarz. Czyn ten wywołał falę oburzenia i potępienia na całym świecie. Izraelska armia ogłosiła, że sprawca został zidentyfikowany i ukarany. Karę poniesie także żołnierz, który sfotografował zajście.

Zdjęcie przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego figurę Jezusa na krucyfiksie zamieścił w niedzielę w portalach społecznościowych libański dziennikarz. Figura znajdowała się w zamieszkanej przez chrześcijan maronitów wiosce Debl w południowym Libanie, kilka kilometrów od granicy z Izraelem.

Główni winowajcy zniszczenia figury Jezusa usunięci z armii Izraela

Izraelski żołnierz, który w Libanie za pomocą młota kowalskiego roztrzaskał głowę figurze Jezusa ukrzyżowanego, został zidentyfikowany. Dowództwo Izraelskich Sił Zbrojnych skazało go na 30 dni aresztu wojskowego. Karę poniesie także żołnierz, który udokumentował działania kolegi. Obaj zostaną także usunięci z wojska. Nie podano ich personaliów. Ukaranych zostanie także sześciu żołnierzy, którzy przyglądali się biernie temu zajściu; w ich sprawie będzie przeprowadzone osobne dochodzenie.

Netanjahu potępia zniszczenie figury Jezusa

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potępił w poniedziałek zniszczenie figury. Jak stwierdził jest "zaszokowany i zasmucony". Wcześniej szef dyplomacji Izraela Gideon Saar nazwał ten incydent haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan.

Oświadczenie dowództwa Izraelskiej armii

W swoim wtorkowym oświadczeniu dowództwo izraelskiej armii ogłosiło, że dochodzenie w sprawie incydentu pokazało, że "postępowanie żołnierzy całkowicie odbiega od rozkazów i wartości IDF" i wyraziło "głęboki żal z powodu incydentu". Poinformowano również, że uszkodzona figura została wymieniona i stało się to w "pełnej współpracy ze społecznością lokalną".

To nie pierwszy taki incydent z izraelskimi żołnierzami

BBC cytuje słowa duszpasterze chrześcijańskiej społeczności wioski Debel w Libanie. Ojciec Faid Flaiel stwierdził: "Potępiamy i odrzucamy profanację krzyża, naszego świętego symbolu oraz wszystkich innych symboli religijnych. To jest sprzeczne z deklaracją praw człowieka". Duchowny twierdzi, że podobne incydenty miały miejsce już wcześniej.

Ofensywa Izraela

Izrael prowadzi ofensywę lądową na południu Libanu - na terenie, który był niegdyś opanowany przez sprzymierzony z Iranem Hezbollah. Ta kontrolująca część Libanu szyicka organizacja przyłączyła się na początku marca do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu.

