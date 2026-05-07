Dziennik Gazeta Prawana logo

Spotkanie Trumpa z Xi to tylko zasłona dymna? "Bardzo niebezpieczna gra"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:17
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Trump i Xi Jinping
Donald Trump i Xi Jinping/PAP Archiwalny
Przyszłotygodniowe spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie, mimo spodziewanych deklaracji o współpracy i przyjaźni, będzie jedynie zasłoną głębokiego konfliktu handlowego obu mocarstw – oceniają analitycy cytowani w czwartek przez hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Z pozoru wydaje się, że jest spokojnie, jakby szczyt miał przypieczętować porozumienie. (...) W rzeczywistości pod powierzchnią narasta duża presja – uważa Marcus Noland z Peterson Institute of International Economics (PIIE).

Ekonomista: Bardzo niebezpieczna gra

Ekonomista nazwał obecną sytuację "bardzo niebezpieczną grą".

Rozmówcy "SCMP" ocenili, że Chiny zyskały pewność siebie dzięki kontroli nad rynkiem metali ziem rzadkich i wprowadzeniu własnych regulacji antysankcyjnych. Kluczowym polem sporu są półprzewodniki, gdzie amerykańskie restrykcje spotykają się z chińską odpowiedzią, w tym embargiem na eksport surowców krytycznych dla branży półprzewodników i motoryzacyjnej.

Ekonomista: Trump uświadomił sobie siłę Chin

Jak zauważył Jake Werner z Quincy Institute, Trump uświadomił sobie, że nie wymusi jednostronnych ustępstw na chińskich władzach. Zdecydował: dobrze, będę z nimi postępować (...) z szacunkiem dla ich siły, traktując ich mniej więcej jako równorzędnego konkurenta – ocenił ekspert.

Ekonomistka: Konflikt przenosi się na mniej oczywiste fronty

Eksperci pozostają sceptyczni co do trwałości ewentualnych porozumień handlowych. Mary Lovely z PIIE ostrzegła, że choć szczyt w Pekinie może sprawiać wrażenie sukcesu, konflikt "przenosi się na nowe, mniej oczywiste fronty".

Poprzednie spotkanie Trumpa z Xi bez przełomu

Poprzednie spotkanie Trumpa i Xi, do którego doszło w październiku ubiegłego roku w Korei Południowej, nie przyniosło przełomu. Mimo deklaracji prezydenta USA, chińskie zakupy amerykańskiej soi, bawełny, wieprzowiny i wołowiny nie wróciły do poziomów sprzed wojny handlowej.

Podczas zaplanowanego na 14-15 maja szczytu poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące Bliskiego Wschodu, Tajwanu, kontroli eksportu oraz państwowych zakupów soi i samolotów przez Chiny. Lovely przewiduje jednak, że – mimo wagi tego spotkania – "wielkie problemy ponownie zostaną odłożone na później".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAChinykonflikt
Powiązane
Peter Magyar i Ursula von der Leyen
Te doniesienia z Brukseli dają do myślenia. "Za zamkniętymi drzwiami Magyar nie jest tak hołubiony"
Wołodymyr Zełenski
Porażka Rosji? Niemcy: Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki
Oleksandr Ałfiorow
"Sława Ukrajini!" wymierzone przeciw Polsce? Kijów wyjaśnia kontrowersje
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSpotkanie Trumpa z Xi to tylko zasłona dymna? "Bardzo niebezpieczna gra" »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
Toyota C-HR
20 tys. aut zalega w salonach. Nowe Toyoty z rabatem ponad 41 tys. zł
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj