Dziennik Gazeta Prawana logo

Polska jednym z liderów wydatków na zbrojenia. Wyprzedzamy założenia NATO

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 20:21
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Szczyt NATO. Pięciu członków Sojuszu, w tym Polska, już w tym roku osiągnie cel wydatków na 2035 r.
Szczyt NATO. Pięciu członków Sojuszu, w tym Polska, już w tym roku osiągnie cel wydatków na 2035 r./PAP/EPA
Polska oraz cztery inne kraje NATO już w 2026 roku realizują ambitny cel wydatków obronnych zaplanowany na rok 2035. Zgodnie z najnowszymi danymi Sojuszu, Warszawa przeznacza na zbrojenia 4,68 proc. swojego PKB, wyprzedzając tym samym wiele państw członkowskich. Sprawdź, jak wyglądają wydatki pozostałych sojuszników w obliczu rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Podczas ubiegłorocznego szczytu w Hadze liderzy NATO wyznaczyli nowy kierunek: do 2035 roku państwa członkowskie mają przeznaczać 3,5 proc. PKB na podstawowe wydatki obronne (uzbrojenie i siły zbrojne). Dodatkowo 1,5 proc. PKB ma trafiać na szeroko pojęte inwestycje w obronność, w tym cyberbezpieczeństwo.

Jak pokazują zaktualizowane dane ogłoszone podczas szczytu w Ankarze, pięć państw osiągnęło ten ambitny cel z blisko dziesięcioletnim wyprzedzeniem. Liderem zestawienia jest Litwa (5,33 proc. PKB). Tuż za nią plasują się Estonia (5,10 proc.), Łotwa (4,92 proc.), Polska (4,68 proc.) oraz Grecja (3,65 proc.).

Presja Donalda Trumpa przynosi efekty

Rosnące tempo zbrojeń w Europie to w dużej mierze wynik politycznej presji prezydenta USA Donalda Trumpa. Administracja amerykańska od lat zarzuca państwom europejskim zbyt niskie nakłady na obronność i domaga się od nich większego zaangażowania we wspólne bezpieczeństwo.

Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO. Sojusz w punkcie zwrotnym
Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO. Sojusz w punkcie zwrotnym

Kto wciąż pozostaje w tyle?

Mimo sukcesów liderów, znaczna część Sojuszu ledwo osiąga wcześniejszy, podstawowy próg 2 proc. PKB. Do grupy krajów z najniższymi wskaźnikami należą obecnie Belgia (2,00 proc), Hiszpania (2,00 proc.), Czechy (2,01 proc.), Słowacja (2,02 proc.) oraz Chorwacja i Luksemburg (po 2,03 proc.).

Dla porównania, średni udział wydatków obronnych w PKB dla całego NATO wynosi obecnie 2,86 proc. W samych Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 3,17 proc., podczas gdy łączne wydatki krajów europejskich i Kanady wynoszą średnio 2,53 proc. PKB.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NATOPKBwydatki na obronność
Powiązane
Friedrich Merz
Niemcy na czele nowego NATO? "Trump stracił kontakt z rzeczywistością"
Erdogan i Trump uratują NATO? Turcja ujawnia swój plan
Erdogan i Trump uratują NATO? Turcja ujawnia swój plan
Mark Rutte i Donald Tusk
Zaskakująca umowa rządu Tuska z NATO. "10 razy więcej rakiet w razie zagrożenia"
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska jednym z liderów wydatków na zbrojenia. Wyprzedzamy założenia NATO »
Zobacz
|
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Władimir Putin
Analityk nie widzi sprzeczności w zachowaniu Rosji. "Oni chcą, żeby Polacy tak właśnie myśleli"
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Rusza lawina odwołań od wyników matur. Wynik może wzrosnąć z 19 do 91 proc.
Rusza lawina odwołań od wyników matur. Ocena może wzrosnąć z 19 do 91 proc.
prl, quiz
Przeżyłeś PRL? W tym quizie komplet punktów masz gwarantowany
Policja, prawo jazdy
Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą. Wynik 8/10 to sukces
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj