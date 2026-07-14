Nowy pakt w Europie bez udziału Polski. Dziewięć państw zawiązało koalicję z Ukrainą

"My przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, W. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dzisiaj rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej” - przekazali w oświadczeniu i zaznaczyli, że wyrażają poparcie dla projektu flagowego tej koalicji i zobowiązują się do szybkiego działania w celu rozwinięcia zdolności antybalistycznych.

"Zdolności antybalistyczne dla Europy"

Ich zdaniem, do obrony Europy potrzebna jest zintegrowana architektura obrony przeciwrakietowej, która pozwoli na odstraszanie i usunięcie przyszłych zagrożeń rakietowych. Przy rozwijaniu tych zdolności obronnych konieczny jest wspólny wysiłek, otwartość technologiczna i współpraca między przemysłami, realizowana w duchu zaufania - wyjaśnili autorzy oświadczenia.

Podkreślili, że projekt ten uzupełni istniejące systemy obrony antybalistycznej, w tym działające już niezależnie rozwiązania, a także te, których zakup został już ustalony. "Poprzez uwspólnienie naszej bazy przemysłu obronnego, naszych badań, i doświadczenia operacyjnego, chcemy zbudować wspólne zdolności antybalistyczne dla Europy oraz do wspierania właściwych działań w tym zakresie" - wytłumaczyli.

Przywódcy państw założycielskich tej inicjatywy zaznaczyli, że "poprzez niniejszą deklarację dążymy do ustanowienia wspólnych wymagań operacyjnych, utworzenia wspólnych technicznych grup roboczych, określenia jasnych mechanizmów zarządzania oraz opracowania planu działania prowadzącego do uzyskania przez Koalicję pierwszych zdolności operacyjnych - zgodnie z naszymi rozwiązaniami konstytucyjnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi” - wyjaśnili we wspólnym dokumencie.

Dziewięć państw zaangażowanych w ten projekt podkreśliło istotę doświadczenia, zdobytego przez Ukrainę w wojnie z Rosją. "Będziemy dążyć do wsparcia wspólnych badań i działań rozwojowych w ramach Projektu Flagowego, w tym poszukiwania właściwych możliwości finansowania i promowania dzielenia się danymi i informacjami” - dodali sygnatariusze oświadczenia.

Problem z obroną powietrzną Ukrainy

W poniedziałek, w paryskim Pałacu Inwalidów spotkała się koalicja chętnych. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Ukraina boryka się z niedostatkiem pocisków do systemów obrony powietrznej i wzywała kraje europejskie, by współpracowały z nią nad jej własnym systemem takiej obrony. Na początku lipca br. Wołodymyr Zełenski, mówiąc o spotkaniu w Paryżu, zapowiadał, że będzie ono poświęcone projektowi ukraińskiego systemu przeciwrakietowego Freya, do udziału w którym planuje zaprosić przywódców państw oraz firmy z sektora obronnego.

Zełenski mówił, że ten system antyrakietowy ma stanowić odpowiednik systemu Patriot pod względem zwalczania celów balistycznych, ale ma być produkowany na większą skalę i być tańszy. Ukraina zaczęła pracować nad tym systemem w ubiegłym roku. Ponadto prezydent USA Donald Trump zapowiedział w minioną środę podczas spotkania z Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie.