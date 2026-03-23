Agata Adamek w poniedziałkowe popołudnie poprowadziła program "Tak jest" w stacji TVN24. Zanim zaczęła rozmawiać z gośćmi, postanowiła wyjaśnić coś widzom. Zwróciła się szczególnie do tych spostrzegawczych.

Agata Adamek na wizji w jednym bucie

"Tak jest", Agata Adamek, witam państwa. A ponieważ wiem, że mam bardzo spostrzegawczych widzów, to muszę na początku wytłumaczyć, dlaczego przyszłam, żeby się z państwem spotkać, w jednym bucie - tymi słowami zwróciła się do widzów.

Agata Adamek miała wypadek

. To nie przez roztargnienie ani nie dlatego, że nie mam do państwa szacunku, tylko przytrafiła się kontuzja narciarska podczas uprawiania mojego ukochanego sportu, czyli narciarstwa pozatrasowego. Wszystko już niedługo będzie dobrze - powiedziała dziennikarka.

Gośćmi programu "Tak jest" byli Aleksandra Leo z klubu parlamentarnego Centrum oraz Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik PiS. Życzę zdrowia, szczerze, naprawdę - powiedział Kurzajewski. Aleksandra Leo również nie przeszła obojętnie wobec kontuzji dziennikarki i przyłączyła się do życzeń.

Nikogo w tym studiu nie podejrzewam nigdy o brak szczerości- odpowiedziała Agata Adamek. Dziennikarka TVN24 jest wielką fanką narciarstwa pozatrasowego, czyli tzw. freeride ("off-piste"). W mediach społecznościowych często dzieli się swoimi nagraniami ze zjazdów narciarskich. Dyscyplina ta polega na tym, że narciarz sam wybiera drogę, jaką zjedzie. Nie ma na niej tras, często odbywa się to w lesie albo wysokich górach.

Tę dyscyplinę sportu uprawia dziennikarka TVN24

Jest to styl, który bywa niebezpieczny ze względu na zagrożenia lawinowe. Freeriderzy bardzo często korzystają ze specjalistycznego sprzętu. Muszą także znać zasady bezpieczeństwa w górach.