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Wypadek w kopalni na Śląsku. Trwa akcja ratunkowa

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 20:18
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Wypadek w kopalni na Śląsku. Trwa akcja ratunkowa/Shutterstock
Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni Eko-Plus w Bytomiu, gdzie w środę po południu doszło do podziemnego wstrząsu. W wyrobisku pozostał jeden z pracowników. Nie ma z nim kontaktu. Kilku innych pracowników wycofało się z zagrożonego rejonu, są już na powierzchni. Dwaj z nich odnieśli obrażenia.

Wzmożona aktywność sejsmiczna

W rejonie zagrożenia było dziewięć osób. Osiem osób wycofało się o własnych siłach (...), natomiast jedna pozostała w chodniku. Na razie nie ma tam możliwości wejścia ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną – powiedział przedstawiciel sztabu akcji.

Jak dodał, kierownik akcji nie pozwala na razie wejść zastępom, które czekają w bazie ratowniczej.

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Czekamy, aż spadnie zagrożenie, bo bez przerwy górotwór pracuje i stwarza zagrożenie – dodał przedstawiciel sztabu.

Z pracownikiem, który pozostał w wyrobisku, nie ma kontaktu. Baza położona jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest pracownik. Według przedstawicieli kopalni chodnik po wstrząsie został zdeformowany, ale można nim przejść, skoro ośmiu pracownikom udało się wycofać z przodka. Zaginionego górnika koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.

Wezwano służby medyczne

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach powiedział, że wezwane do kopalni służby medyczne na miejscu przebadały trzech poszkodowanych we wstrząsie górników, z czego dwóch zabrano do szpitala na obserwację. Jeden z nich doznał urazu głowy, a drugi uda.

Obaj byli w stanie dobrym – zaznaczył dyrektor.

Eko-Plus jest jedną z dwóch w Polsce prywatnych kopalń węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 r., zatrudnia blisko 400 osób.

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Źródło PAP
Tematy: Śląskkopalniagórnikwstrząs
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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