Pan Józef Peruga mieszka w Kaliszu. Ma 87 lat i jest najstarszym maturzystą w Polsce. Za cel postawił sobie zdanie egzaminu dojrzałości i w tym roku podchodził do niego już po raz trzeci.

Pan Józef całe życie marzył o maturze

Gdy był dzieckiem, w trakcie wojny, trafił do niemieckiego obozu w Łodzi. Ocalał i zamieszkał właśnie w Kaliszu. Tam skończył technikum. Pracował m.in. jako ślusarz, kierowca autobusów a także przy produkcji dywanów.

Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało. Zawsze o niej marzyłem - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Czy pan Józef zdał maturę?

Pierwszy raz do egzaminu podszedł w 2024 roku. Pan Józef zaliczył wówczas egzaminy ustne, ale poległ na pisemnych. W nauce pomagała mu korepetytorka. Uczyłem się systematycznie cały rok, ale tym razem miałem pomoc, zgłosiły się do mnie panie korepetytorki i już nie musiałem uczyć się sam - mówił wówczas pan Józef.

Po raz drugi podchodził do egzaminy rok temu. Również nie udało mu się zdać. Niestety i w tym roku również nie odniósł sukces. Nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego - wyznał w rozmowie z "Super Expressem". Przyznał, że najgorzej poszło mu z języka polskiego. Uważa, że "został skrzywdzony".

Czy pan Józef będzie zdawał maturę po raz czwarty?

Ale ja byłem zadowolony z mojej pracy, pisałem rozprawę o Lalce i o Reymoncie - przyznaje pan Józef. Niewiele zabrakło mu do zdania matematyki. Najstarszy maturzysta w Polsce dodaje, że nie zamierza się poddawać. Będę się odwoływał - deklaruje. Moim zdaniem oni krzywdzą ludzi - mówi o egzaminatorach. Na pytanie, czy będzie zdawał za rok, odpowiada, że się zastanowi.