W internecie pojawiły się filmy, na których widać grupę nastolatków, którzy znęcają się nad chłopakiem. Biją go i kopią a jedna z dziewczyn każe mu klękać i całować jej buty. Do szokującej sytuacji doszło w Pruszkowie pod Warszawą. Film wywołał szerokie poruszenie wśród internautów oburzonych zachowaniem agresorów, którzy zachęcają rodziców do zawiadomienia policji.

Reklama

Zawiadomienie policji

Policja potwierdza, że w sobotę po południu zgłosił się do nich rodzic z poszkodowanym chłopcem. Od tego momentu, policjanci wykonują szereg czynności w tej sprawie. Jesteśmy cały czas w kontakcie z rodzicami chłopca - przekazał podkom. Rutkowski.

Autorka: Marta Stańczyk