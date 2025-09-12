Rozmowa Sikorski - Zełenski. Poruszono trzy bardzo ważne tematy

W trakcie swojej wizyty w Ukrainie Radosław Sikorski spotkał się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z informacji przekazanych bezpośrednio przez szefa polskiego MSZ wynika, że podczas rozmowy poruszone zostały trzy bardzo konkretne kwestie.

Tematami spotkania były: wymiana doświadczeń ws. techniki dronowej, współpraca przemysłów obronnych i wykorzystanie funduszy SAFE. Pierwszy z punktów, o których wspomniał polski minister spraw zagranicznych, wydaje się szczególnie ważne w kontekście ostatnich wydarzeń z udziałem rosyjskich dronów.

SAFE zaś to program system preferencyjnych pożyczek, których celem jest dozbrajanie Europy. Chodzi o odpowiedź na działania Rosji, która sukcesywnie rozwija swój potencjał militarny. Całe spotkanie zostało określone przez Radosława Sikorskiego jako "dobre".

Międzynarodowe spotkania Radosława Sikorskiego podczas wizyty na Ukrainie

Rozmowa z Zełenskim nie była jedynym punktem wizyty szefa polskiego MSZ na Ukrainie. W trakcie pobytu za naszą wschodnią granicą zorganizowano także spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Jak podaje oficjalny profil resortu, w trakcie tego spotkania poruszona została kwestia relacji transatlantyckich i nie tylko.

"W trakcie wizyty na Ukrainie wicepremier, min. Radosław Sikorski miał okazję spotkać się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W rozmowach poruszyli kwestie relacji transatlantyckich, zaangażowania sił USA w Unii Europejskiej oraz sytuacji Ukrainy i perspektyw procesu pokojowego" - napisano w oświadczeniu na platformie X.

Szef polskiej dyplomacji miał też okazję porozmawiać ze swoją brytyjską odpowiedniczką- Yvette Cooper. Tematem przewodnim tej rozmowy były kwestie Ukrainy, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz rosyjskiego ataku dronowego. Co bardzo ważne, w spotkaniu wziął udział także doradca premiera Wielkiej Brytanii ds. bezpieczeństwa - Jonathan Powell.