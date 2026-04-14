Małżeństwo gejów adoptowało dziecko. Paweł z partnerem starali się o to przez pięć lat

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 13:54
Para gejów adoptowała dziecko
Polsko-hiszpańskie małżeństwo dwóch mężczyzn adoptowało dziecko. Para gejów starała się o to przez pięć lat. Frąc (Paweł Frąckiewicz) i Carlos Vega - wraz z dwuletnim synem Milanem pojawili się na okładce najnowszego numeru magazynu LGBTQIA+ "Replika". Panowie w szczerym wywiadzie opowiadają o drodze do rodzicielstwa i procesie adopcyjnym.

Mężczyźni wzięli ślub w Sewilli

Frąc i Carlos poznali się w 2011 roku. 6 lat później wzięli ślub w Sewilli, po którym nastąpiło wielokulturowe wesele z polskim przytupem - pod Słupskiem. Mieszkają w Hamburgu. Frąc ma 40 lat i jest inżynierem produkcji w firmie konstruującej morskie farmy wiatrowe. Carlos jest o rok młodszy - również jest inżynierem, zajmuje się optymalizacją produkcji samolotów.

Parada Równości w Warszawie. Osoby LGBT+ nie chcą się chować po piwnicach

Już na początku ich związku pojawił się temat rodzicielstwa. Ja od zawsze chciałem zostać ojcem, Frąc na początku nie był bezwarunkowo na tak - mówi Carlos. Tu właśnie wychodzi ten nasz różny background. Dorastałem w Polsce, która była i niestety wciąż jest bardzo homofobicznym krajem. Uznałem, że społeczeństwo nie jest gotowe na to, by zaakceptować dziecko wychowywane przez dwóch ojców. Ale na studia przyjechałem do Hamburga i tu już zostałem. Tu otoczenie jest przyjazne i stopniowo zmieniłem stanowisko - podkreśla Frąc.

Kobieta zgodziła się, by dziecko adoptowali geje

Proces adopcyjny w Hamburgu trwał kilka lat. Przełom nastąpił na początku 2024 roku. W ostatni poniedziałek stycznia 2024 r. otrzymałem telefon: "Chyba niebawem mielibyśmy dziecko dla was. Moglibyśmy się spotkać w najbliższą środę?". Carlos uczestniczył w spotkaniu online, bo był akurat w delegacji w USA. Usłyszeliśmy, że jest pewna kobieta w ósmym miesiącu ciąży, która zgodziła się, by dziecko, które urodzi, zostało zaadoptowane przez międzynarodową parę gejów - opowiada Frąc.

Dziś Milan ma dwa lata i wychowuje się w trójjęzycznym domu - mówi się do niego po polsku, hiszpańsku i niemiecku. Cała trójka mieszka w Hamburgu. Marzę o tym, by w Polsce kiedyś było tak normalnie, jak w Niemczech czy w Hiszpanii - byśmy byli, kim jesteśmy, czyli małżeństwem z dzieckiem - zaznacza w rozmowie z magazynem "Replika" Frąc.

Powiązane
IV Marsz Równości w Białymstoku
Marsz Równości w Białymstoku. "Mimo XXI wieku, musimy przypominać o konieczności ochrony praw osób LGBT+"
Martina Szimkoviczova
"Dzieci nie rodzą się z powodu LGBT. A najdziwniejsze, że dotyczy to białej rasy". Szokujące słowa ministry
Uchodźcy LGBT
Uchodźcy LGBT dyskryminowani. "Nic z tymi literami"
Viktor Orban i Ursula von der Leyen
Komisja Europejska tchórzy przed Orbanem? "Współudział w represjach wobec LGBT"
Grzegorz Braun
Grzegorz Braun podeptał wystawę LGBT. Szymon Hołownia zakazuje mu wstępu do Sejmu
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
