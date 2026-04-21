Ukraińcy spowolnili tempo rosyjskiej armii. Tak wygląda sytuacja na froncie

Ukraińcy spowolnili działania rosyjskiej armii

Rosyjscy okupanci, pomimo kontynuowania działań ofensywnych na odcinku sumskim, byli w stanie zająć w ciągu tygodnia od 13 do 20 kwietnia 35,58 km kwadratowego, blisko dwa razy mniej niż tydzień wcześniej - napisano w analizie DeepState. Tydzień wcześniej powierzchnia zajętego przez siły rosyjskie terytorium wyniosła 63,13 km kwadratowego.

Połowa zajętego obszaru przypada na działania w obwodzie sumskim, w pobliżu granicy z Rosją na północy Ukrainy. Przeciwnik stara się sformować w tym rejonie strefę buforową - napisano w analizie DeepState.

Stabilna sytuacja wokół Kupiańska

Rosyjska armia zanotowała także niewielkie postępy w obwodzie donieckim oraz zaporoskim. Sytuacja, według oceny ukraińskich analityków, stopniowo pogarsza się w rejonie Pokrowska i Myrnohradu w Donbasie, gdzie Rosjanie koncentrują swoje działania ofensywne.

Stabilna sytuacja, bez zmian w przebiegu linii frontu, utrzymuje się w obwodzie charkowskim, także w pobliżu Kupiańska, ważnego węzła administracyjnego i logistycznego. Miasto zostało odzyskane przez siły ukraińskie na przełomie 2025 i 2026 roku.

Zajęcie reszty Donbasu głównym celem Rosjan

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał Walerij Gierasimow, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że od początku 2026 roku siły rosyjskie zajęły 1700 km kwadratowych terytorium Ukrainy. Ośrodki analityczne po stronie ukraińskiej oceniają rosyjskie postępy na ok. 590 km kwadratowych. Głównym celem sił rosyjskich obecnie jest zajęcie reszty Donbasu; ok. 25 proc. powierzchni obwodu donieckiego i mniej niż 1 proc. obwodu ługańskiego pozostaje nadal pod kontrolą Kijowa.