Dziennik Gazeta Prawana logo

Ukraińcy spowolnili tempo rosyjskiej armii. Tak wygląda sytuacja na froncie

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 10:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ukraińcy znacznie spowolnili okupantów. W zeszłym tygodniu rosyjska armia dwukrotnie zmniejszyła tempo postępów na froncie, opanowując ok. 35,5 km kwadratowego terytorium Ukrainy - poinformował we wtorek na Telegramie ukraiński projekt DeepState, zajmujący się analizą sytuacji na froncie.

Ukraińcy spowolnili działania rosyjskiej armii

Rosyjscy okupanci, pomimo kontynuowania działań ofensywnych na odcinku sumskim, byli w stanie zająć w ciągu tygodnia od 13 do 20 kwietnia 35,58 km kwadratowego, blisko dwa razy mniej niż tydzień wcześniej - napisano w analizie DeepState. Tydzień wcześniej powierzchnia zajętego przez siły rosyjskie terytorium wyniosła 63,13 km kwadratowego.

Niemiecka prasa: Radew uważa, że Ukraina jest skazana na porażkę, ale nie będzie wadził UE
Połowa zajętego obszaru przypada na działania w obwodzie sumskim, w pobliżu granicy z Rosją na północy Ukrainy. Przeciwnik stara się sformować w tym rejonie strefę buforową - napisano w analizie DeepState.

Stabilna sytuacja wokół Kupiańska

Rosyjska armia zanotowała także niewielkie postępy w obwodzie donieckim oraz zaporoskim. Sytuacja, według oceny ukraińskich analityków, stopniowo pogarsza się w rejonie Pokrowska i Myrnohradu w Donbasie, gdzie Rosjanie koncentrują swoje działania ofensywne.

Stabilna sytuacja, bez zmian w przebiegu linii frontu, utrzymuje się w obwodzie charkowskim, także w pobliżu Kupiańska, ważnego węzła administracyjnego i logistycznego. Miasto zostało odzyskane przez siły ukraińskie na przełomie 2025 i 2026 roku.

Zajęcie reszty Donbasu głównym celem Rosjan

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał Walerij Gierasimow, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że od początku 2026 roku siły rosyjskie zajęły 1700 km kwadratowych terytorium Ukrainy. Ośrodki analityczne po stronie ukraińskiej oceniają rosyjskie postępy na ok. 590 km kwadratowych. Głównym celem sił rosyjskich obecnie jest zajęcie reszty Donbasu; ok. 25 proc. powierzchni obwodu donieckiego i mniej niż 1 proc. obwodu ługańskiego pozostaje nadal pod kontrolą Kijowa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawojna w UkrainieArmia
Powiązane
Pracowite dni za Strażą Graniczną. 160 prób nielegalnego przekroczenia granicy
Ukraina wydała Polsce podejrzanego, który przerzucał ludzi przez granicę białorusko-polską
Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP
Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski
Niemcy i Ukraina zacieśniają relacje. Podpisano ważne dokumenty
Rosja nie przestrzega rozejmu. Ukraina odnotowała 2299 naruszeń zawieszenia broni
wojna w Ukrainie drony ukraińska armia straty Rosjan
Front niemal stoi, a Rosja płonie. Ukraina dominuje w wojnie dronów
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraińcy spowolnili tempo rosyjskiej armii. Tak wygląda sytuacja na froncie »
Zobacz
|
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj