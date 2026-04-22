Kot przestał jeść. To, co odkryli weterynarze w jego żołądku, trudno sobie wyobrazić

Paula Nowak
wczoraj, 12:22
Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak zwykłe problemy trawienne. Brak apetytu, osłabienie i powiększony brzuch u młodego kota szybko jednak wzbudziły niepokój właściciela. Decyzja o wizycie u weterynarza okazała się kluczowa – w przeciwnym razie ta historia mogłaby zakończyć się znacznie gorzej.

Niepokojące objawy u młodego kota

Do kliniki Vets for Pets trafił roczny kot o imieniu Bandit. Zwierzę przestało jeść i pić, a jego brzuch był wyraźnie wzdęty. Takie objawy często wskazują na poważne problemy z układem pokarmowym, dlatego lekarze zdecydowali się na dokładną diagnostykę.

Badanie USG przeprowadzone przez lekarkę weterynarii wykazało obecność nietypowych zmian w żołądku. Ciemne obszary sugerowały, że coś blokuje przewód pokarmowy i uniemożliwia prawidłowe trawienie.

Operacja ujawniła szokującą prawdę

Stan kota szybko się pogarszał, dlatego podjęto decyzję o operacji. To, co lekarze znaleźli w jego żołądku i jelitach, zaskoczyło nawet doświadczony personel. Z ciała zwierzęcia usunięto aż 37 gumek do włosów oraz fragmenty plastikowej torby.

"Apelujemy do właścicieli, aby trzymali małe przedmioty poza zasięgiem zwierząt, zwłaszcza jeśli wykazują one nimi duże zainteresowanie" - powiedziała w rozmowie z BBC Alina Tinson.

Właściciel nie krył zaskoczenia

Opiekun kota przyznał, że jego pupil od dawna interesował się przedmiotami, które nie były przeznaczone do zabawy. Skala problemu okazała się jednak zupełnym zaskoczeniem.

"Zawsze lubił bawić się przedmiotami, które niekoniecznie były zabawkami dla kotów, ale ta sytuacja przerosła moje wyobrażenia. Nie mogłem uwierzyć, kiedy weterynarze powiedzieli mi, że Bandit połknął tak wiele gumek" - powiedział właściciel kota. - Jestem szczęśliwy, że wraca do zdrowia i bardzo wdzięczny wszystkim w klinice za opiekę nad nim - dodał.

Dlaczego koty połykają takie rzeczy?

Specjaliści podkreślają, że takie zachowania nie są odosobnione. Przyczyny mogą być różne:

- nuda i brak stymulacji,

- stres lub zmiany w otoczeniu,

- naturalna ciekawość, szczególnie u młodych zwierząt,

- zapach lub tekstura przedmiotu przypominająca zdobycz.

Gumki do włosów są szczególnie niebezpieczne – mają atrakcyjny zapach (często przenoszą zapach właściciela) i elastyczną formę, która zachęca do zabawy.

Objawy, których nie wolno ignorować

Weterynarze przypominają, że połknięcie ciała obcego może prowadzić do poważnych powikłań, w tym niedrożności jelit. Do najczęstszych objawów należą:

- brak apetytu,

- wymioty,

- apatia,

- wzdęcie brzucha,

- trudności w wypróżnianiu.

W takich przypadkach liczy się czas szybka reakcja może uratować życie zwierzęcia.

Szczęśliwy finał i… ważna lekcja

Po operacji Bandit stopniowo wraca do zdrowia, choć – jak podkreśla klinika – proces rekonwalescencji jeszcze trwa. "Bandit wraca do zdrowia. Jeszcze nie odzyskał pełni sił, ale robi postępy. Jego historia pokazuje, jak ważne jest, aby jak najszybciej zabierać zwierzęta na badania" - przekazano w mediach społecznościowych kliniki.

Jak chronić zwierzęta w domu?

Eksperci podkreślają, że wielu podobnych sytuacji można uniknąć. Wystarczy wprowadzić kilka prostych zasad:

- przechowywać małe przedmioty poza zasięgiem zwierząt,

- zapewnić kotu odpowiednie zabawki,

- obserwować jego zachowanie,

- reagować na nietypowe objawy bez zwlekania.

