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Ulubieniec Władimira Putina zostaje w USA. Zarobi miliony dolarów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:13
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Ulubieniec Władimira Putina zostaje w USA. Zarobi miliony dolarów
Ulubieniec Władimira Putina zostaje w USA. Zarobi miliony dolarów/East News
Władimir Putin jest wielkim fanem hokeja na lodzie. Jego ulubieńcem jest Aleksander Owieczkin. W Rosji nawet pojawiły się plotki, że Najlepszy strzelec w historii ligi NHL w przyszłości mógłby zająć miejsce obecnego dyktatora. Na pewno jednak nie stanie się to w najbliższych 12. miesiącach, bo sportowiec przedłużył kontrakt Washington Capitals. Na mocy nowej umowy Rosjanin zarobi miliony dolarów.

Owieczkin pobił rekord Gretzky'ego

Owieczkin, który we wrześniu skończy 41 lat, podpisał kontrakt z pensją wynoszącą milion dolarów i premiami o wartości dodatkowych ośmiu milionów. Otrzyma nieco ponad trzy miliony dol. premii za podpisanie kontraktu i zarobi dodatkowe niecałe pięć milionów dolarów, jeśli zagra w 10 meczach. Wróciłem! - powiedział Owieczkin w filmie opublikowanym przez Capitals w mediach społecznościowych.

Rosjanin ma na koncie 929 bramek w sezonie zasadniczym, w tym 32 z poprzedniej edycji rozgrywek. Hokeista z Moskwy pobił historyczny rekord Kanadyjczyka Wayne'a Gretzky'ego, który wynosił 894 gole, w kwietniu 2025 roku.

Owieczkin już myśli o play off

W ostatnich miesiącach 40-latek podkreślał, że na podjęcie decyzji o swojej zawodowej przyszłości czeka do przerwy międzysezonowej. Dziękuję wszystkim za danie mi i mojej rodzinie czasu na podjęcie tej decyzji. Jestem zdrowy. Uwielbiam grać w hokeja i walczyć o zwycięstwo. Cieszę się, że wracam i dołączam do kolegów z drużyny, abyśmy mogli walczyć o miejsce w play off i mieć szansę na triumf - powiedział Owieczkin.

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Capitals nie zakwalifikowali się do fazy pucharowej w zakończonym już sezonie, ale dokonali tego 16 razy w ciągu 18 lat. W tym czasie zdobyli jedyny w historii klubu Puchar Stanleya w 2018 roku, kiedy Owieczkin został najlepszym zawodnikiem (MVP) play off.

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Źródło PAP
Tematy: Władimir PutinPutinAleksander Owieczkin
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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