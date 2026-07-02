Ulubieniec Władimira Putina zostaje w USA. Zarobi miliony dolarów

Owieczkin pobił rekord Gretzky'ego

Owieczkin, który we wrześniu skończy 41 lat, podpisał kontrakt z pensją wynoszącą milion dolarów i premiami o wartości dodatkowych ośmiu milionów. Otrzyma nieco ponad trzy miliony dol. premii za podpisanie kontraktu i zarobi dodatkowe niecałe pięć milionów dolarów, jeśli zagra w 10 meczach. Wróciłem! - powiedział Owieczkin w filmie opublikowanym przez Capitals w mediach społecznościowych.

Rosjanin ma na koncie 929 bramek w sezonie zasadniczym, w tym 32 z poprzedniej edycji rozgrywek. Hokeista z Moskwy pobił historyczny rekord Kanadyjczyka Wayne'a Gretzky'ego, który wynosił 894 gole, w kwietniu 2025 roku.

Owieczkin już myśli o play off

W ostatnich miesiącach 40-latek podkreślał, że na podjęcie decyzji o swojej zawodowej przyszłości czeka do przerwy międzysezonowej. Dziękuję wszystkim za danie mi i mojej rodzinie czasu na podjęcie tej decyzji. Jestem zdrowy. Uwielbiam grać w hokeja i walczyć o zwycięstwo. Cieszę się, że wracam i dołączam do kolegów z drużyny, abyśmy mogli walczyć o miejsce w play off i mieć szansę na triumf - powiedział Owieczkin.

Capitals nie zakwalifikowali się do fazy pucharowej w zakończonym już sezonie, ale dokonali tego 16 razy w ciągu 18 lat. W tym czasie zdobyli jedyny w historii klubu Puchar Stanleya w 2018 roku, kiedy Owieczkin został najlepszym zawodnikiem (MVP) play off.