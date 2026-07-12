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Ukraińska mistrzyni świata zdezerterowała na rzecz Rosji. Dla rodaków jest zdrajczynią

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:52
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Ukraińska mistrzyni świata zdezerterowała na rzecz Rosji. Dla rodaków jest zdrajczynią
Ukraińska mistrzyni świata zdezerterowała na rzecz Rosji. Dla rodaków jest zdrajczynią/Shutterstock
Julija Żurawok w barwach Ukrainy zdobyła dwa złote medale na mistrzostwach świata juniorek. Była biathlonistka jeszcze rok temu trenowała sportowców w ojczyźnie, ale obecnie pracuje dla Rosjan. Za naszą wschodnią granicą nikt nie ma wątpliwości, że 31-latka zdezerterowała na rzecz wroga. Dla swoich rodaków jest już zdrajczynią.

Żurawok pracuje pod Moskwą

O zdradzie Żurawok poinformowały ukraińskie media. Biathlonistka, która cztery lata temu zakończyła sportową karierę aktualnie pracuje w jednym spod moskiewskich klubów sportowych. Urodzona w Sumach 31-latka pełni w nim funkcję trenerki od biathlonu, narciarstwa i jogi. Pracodawcą Żurawok jest klub "Katay Kechnichno", który został założony przez oficera rosyjskiej armii Jewgienija Łysaka.

Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie
Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie

W Ukrainie była mistrzyni świata juniorek w biathlonie nie ma już czego szukać. Za naszą wschodnią granicą okrzyknięto ją zdrajczynią i nikt nie wybaczy jej dezercji na rzecz Rosji.

Żurawok poszła śladem Tymoszczuka

To nie pierwszy przypadek kiedy urodzony w Ukrainie sportowiec po wybuchu wojny wybiera pracę i życie w Rosji. Najbardziej znanym przykładem takiej postawy jest Anatolij Tymoszczuk. Były piłkarz reprezentacji Ukrainy w ojczyźnie jest uważany za wroga numer jeden po Władimirze Putinie. 47-latek zdradził swój kraj i opowiedział się po stronie rosyjskiego najeźdźcy.

Tymoszczuk po wybuchu pełnoskalowej wojny pozostał w Rosji oraz otwarcie wspierał agresora. W geście poparcia dla rosyjskich działań wojennych przekazał swoją koszulkę z autografem na licytację, z której dochód trafił bezpośrednio do żołnierzy walczących w obwodzie kurskim przeciwko Ukrainie. W 2022 roku Tymoszczuk został pozbawiony wszelkich tytułów, licencji trenerskiej oraz zakazano mu dożywotnio działalności w ukraińskim futbolu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaRosjadezercja
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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