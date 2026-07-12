Żurawok pracuje pod Moskwą

O zdradzie Żurawok poinformowały ukraińskie media. Biathlonistka, która cztery lata temu zakończyła sportową karierę aktualnie pracuje w jednym spod moskiewskich klubów sportowych. Urodzona w Sumach 31-latka pełni w nim funkcję trenerki od biathlonu, narciarstwa i jogi. Pracodawcą Żurawok jest klub "Katay Kechnichno", który został założony przez oficera rosyjskiej armii Jewgienija Łysaka.

W Ukrainie była mistrzyni świata juniorek w biathlonie nie ma już czego szukać. Za naszą wschodnią granicą okrzyknięto ją zdrajczynią i nikt nie wybaczy jej dezercji na rzecz Rosji.

Żurawok poszła śladem Tymoszczuka

To nie pierwszy przypadek kiedy urodzony w Ukrainie sportowiec po wybuchu wojny wybiera pracę i życie w Rosji. Najbardziej znanym przykładem takiej postawy jest Anatolij Tymoszczuk. Były piłkarz reprezentacji Ukrainy w ojczyźnie jest uważany za wroga numer jeden po Władimirze Putinie. 47-latek zdradził swój kraj i opowiedział się po stronie rosyjskiego najeźdźcy.

Tymoszczuk po wybuchu pełnoskalowej wojny pozostał w Rosji oraz otwarcie wspierał agresora. W geście poparcia dla rosyjskich działań wojennych przekazał swoją koszulkę z autografem na licytację, z której dochód trafił bezpośrednio do żołnierzy walczących w obwodzie kurskim przeciwko Ukrainie. W 2022 roku Tymoszczuk został pozbawiony wszelkich tytułów, licencji trenerskiej oraz zakazano mu dożywotnio działalności w ukraińskim futbolu.