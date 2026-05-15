W Monitorze Polskim ukazało się postanowienie marszałka Sejmu w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.

Łukasz Litewka nie żyje

Znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej. Według Kodeksu wyborczego, prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów.

Włodzimierz Czarzasty przyjął ślubowanie posłanki Bożeny Borowiec. Była ona kandydatką do Sejmu w 2023 r. z listy Nowej Lewicy w okręgu w Katowicach, ale nie uzyskała mandatu.

Nowa posłanka Bożena Borowiec

Podczas wyborów do Sejmu 15 października 2023 roku, bezkonkurencyjnym liderem listy Nowej Lewicy w okręgu nr 32 okazał się Łukasz Litewka. Zdobywając 40 579 głosów, wyprzedził on nawet Włodzimierza Czarzastego, na którego zagłosowało 22 332 wyborców. Obaj politycy uzyskali mandaty poselskie, reprezentując mieszkańców m.in. Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Jaworzna. Choć Rafał Adamczyk oraz Bożena Borowiec również odnotowali wysokie wyniki (odpowiednio 5900 i 4937 głosów), nie wystarczyło to, by zasilić szeregi parlamentarzystów.

Rafał Adamczyk nie przyjął mandatu po Litewce. Objęła go Bożena Borowiec.

Kim jest Bożena Borowiec? Jaki ma majątek?

Borowiec od 2024 r. pracuje jako zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej oraz m.in. dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w woj. śląskim. W kwietniu 2024 r. złożyła oświadczenie majątkowe za rok 2023. Wskazała, że posiada środki pieniężne w kwocie ok. 36,3 tys. zł oraz blisko 26 tys. w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym "Strategia Lwa". Ponadto ówczesna wiceprezydent zadeklarowała, że posiada dom o powierzchni 66 m kw., który wyceniła na 150 tys. zł (1/6 współwłasności).

Dodatkowo zadeklarowała , że posiada dwa mieszkania - 71,60 m kw. (290 tys. zł) oraz 51,85 m kw. (250 tys. zł). W ramach 1/6 własności posiada niezabudowaną działkę.