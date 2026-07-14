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Minister sprawiedliwości skierował pismo do amerykańskiej ICE. "Bardzo nas to ciekawi"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
11 minut temu
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Posiedzenie rz?du (14.07)
Minister sprawiedliwości skierował pismo do amerykańskiej ICE. "Bardzo nas to ciekawi"/JACEK DOMINSKI/REPORTER
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował we wtorek, że wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie udzielenia informacji, na jakiej podstawie prawnej były szef MS Zbigniew Ziobro przebywa w USA. W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry.

Żurek: Zwróciłem się do p.o. dyrektora agencji ICE

Właśnie wysłałem pismo do ICE ws. posła Ziobry. Zwróciłem się do p.o. dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji - na jakiej podstawie prawnej Z. Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi - poinformował Żurek na platformie X.

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Minister przekazał, że poinformował stronę amerykańską, iż na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. Przypominam, że polskie władze unieważniły mu paszporty (standardowy i dyplomatyczny), a Węgry cofnęły mu status uchodźcy, nadany przez rząd V. Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski - napisała Żurek. Do wpisu dołączył zdjęcia pisma skierowanego do szefa ICE.

Już przed tygodniem Żurek zapowiedział, że przygotowuje pismo skierowane do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE, by zapytać, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Minister przypomniał, że Węgry cofnęły Ziobrze status uchodźcy.

Kiedy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry?

Wniosek o ekstradycję byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry może być gotowy i przetłumaczony w przyszłym tygodniu – poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Następnie prokuratura przekaże wniosek stronie amerykańskiej - dodał.

Żurek na konferencji prasowej przekazał, że liczący blisko 300 stron wniosek o ekstradycję Ziobry z USA jest już przygotowany i czeka jedynie na tłumaczenie na język angielski. Jak podkreślił, „w ciągu tygodnia możemy mieć kompletny wniosek”.

Szef MS wskazał, że następnie – zgodnie z umową ekstradycyjną wiążącą Polskę i Stany Zjednoczone – dokument zostanie przekazany przez prokuraturę. Oczywiście wybraliśmy także tę formę skierowania pisma do ICE, bo widzimy, że jest to instytucja w Stanach Zjednoczonych, która od pewnego czasu zajmuje się osobami ściganymi – dodał.

Tak naprawdę nie wiemy, która droga okaże się drogą szybszą, czy też skuteczniejszą. Zobaczymy, czy Zbigniew Ziobro ma nadany jakiś status w Stanach Zjednoczonych, czy przebywa tam legalnie. Czy konieczna jest ekstradycja, czy też jakaś inna forma wydania nam naszego obywatela, który jest poszukiwany listem gończym i ścigany w Polsce - podkreślił minister sprawiedliwości.

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Źródło PAP
Tematy: USAZbigniew ZiobroICEWaldemar Żurek
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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