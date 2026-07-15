Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę. Chodzi o sprawę apartamentów

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:59
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Prezydent Nawrocki w Dniu Pami?ci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa
Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę. Chodzi o sprawę apartamentów/East News
"Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"– potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

O tym, że prezydent został przesłuchany przez prokuraturę, poinformowało w środę Radio Gdańsk. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński potwierdził te doniesienia i przekazał, że do przesłuchania doszło 9 lipca.

Prezydent RP Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka

Prezydent RP Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka. Przesłuchanie odbyło się w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim – powiedział Duszyński.

Człowiek prezydenta Nawrockiego wpisany na listę "wrogów Ukrainy". Postawiono mu trzy zarzuty
Człowiek prezydenta Nawrockiego wpisany na listę "wrogów Ukrainy". Postawiono mu trzy zarzuty

Zaznaczył, że prokuratura nie ujawnia treści złożonych zeznań. Jak wyjaśnił, zostaną one przeanalizowane przez prowadzącego postępowanie prokuratora wraz z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym.

Przypomniał, że śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie zostało wszczęte w lutym 2025 r. i obejmuje okres od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. Sprawa dotyczy działań dyrektorów placówki.

Prok. Duszyński dodał, że śledztwo pozostaje w toku i zostało przedłużone do 24 sierpnia.

Prokurator wystąpił również do Muzeum II Wojny Światowej o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Po jej otrzymaniu i ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego zdecyduje o dalszym toku postępowania – zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Wyjaśnił, że Nawrocki został przesłuchany ze względu na to, że w okresie objętym śledztwem pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Dodał, że w charakterze świadków przesłuchani zostali także pozostali dyrektorzy instytucji, którzy kierowali nią w okresie objętym postępowaniem. Od października 2017 r. do czerwca 2024 r. dyrektorami placówki byli: dr Karol Nawrocki, dr hab. Grzegorz Berendt i prof. Rafał Wnuk.

Wszczęcie postępowania było następstwem medialnych doniesień, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 km od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt.

Na początku 2025 r. Nawrocki na konferencji prasowej mówił, że podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki. Oświadczył, że nie jest prawdą, iż mieszkał tam przez 200 dni. Apartament był przez tyle dni zarezerwowany na jego nazwisko. Zaznaczył również, że lokal służył „do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju”.

Sprawa kawelerki Jerzego Ż,

W Gdańsku prowadzone jest jeszcze jedno postępowanie związane z prezydentem. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście bada okoliczności przejęcia kawalerki Jerzego Ż. przez Martę i Karola Nawrockich.

Dochodzenie dotyczy podejrzenia oszustwa na szkodę mężczyzny w latach 2012-2017. Prokuratura ustala, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty całej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.

W ramach postępowania prokuratura zamierza przesłuchać notariusza, przed którym Jerzy Ż. zawarł z małżeństwem Nawrockich umowę przeniesienia własności mieszkania.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. karnych poinformował, że sąd wydał zgodę na przesłuchanie notariusza w zakresie okoliczności objętych tajemnicą notarialną. Postanowienie nie jest jednak prawomocne, ponieważ notariusz złożył na nie zażalenie.

Obecnie trwa procedura związana z nadaniem biegu temu zażaleniu. Dopóki zgoda sądu nie stanie się prawomocna, prokurator nie może przesłuchać notariusza – wyjaśnił sędzia Kaźmierczak.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiśledztwoprzesłuchanie
Powiązane
Nawrocki, Piekarczyk
Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZełenski odznaczył von der Leyen Orderem Europy. "Za wybitne zasługi" »
Zobacz
|
07 zgłoś się
Nie chcieli zagrać w tym kultowym serialu PRL. Bali się syndromu Klossa
Jackowski
Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski
Trudny quiz dla pamiętających PRL. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu
Trudny quiz dla pamiętających PRL. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Nowa Skoda Elroq RS
Nowa Skoda trzęsie rynkiem. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj