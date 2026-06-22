Mocne słowa z Litwy i Niemiec ws. Zełenskiego. "Nie patrzmy w lusterko wsteczne"

Trudne czasy nie powinny niszczyć naszej przyszłości. Dlatego (…) te dyskusje powinni prowadzić historycy, a politycy powinni patrzeć w przyszłość i szukać odpowiednich rozwiązań – powiedział Kaunas dziennikarzom na litewskim poligonie w Podbrodziu, który odwiedził wspólnie z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem.

Niemcy: Nie patrzmy wyłącznie w lusterko wsteczne

Niemiecki minister podkreślił, że kluczowe jest obecnie utrzymanie jedności państw NATO oraz solidarności z Ukrainą, a kwestie historyczne nie powinny odciągać uwagi od wspólnych celów bezpieczeństwa.

Mogę tylko zaapelować, by nie patrzeć wyłącznie w lusterko wsteczne. Oczywiście można rozmawiać o historii, ale najważniejsze jest, byśmy jako członkowie NATO w Europie byli zjednoczeni i utrzymali solidarność z Ukrainą – powiedział Pistorius.

Jak zaznaczył, państwa mogą dyskutować o spornych kwestiach i powinny szukać wyjścia z sytuacji, jednak priorytetem musi pozostać odstraszanie i obrona przy zachowaniu pełnej jedności.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu

Prezydent Karol Nawrocki w piątek odebrał prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego w reakcji na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju.

Minister Pistorius w poniedziałek przebywa na Litwie, gdzie razem z ministrem Kaunasem obserwował międzynarodowe ćwiczenia "Freedom Shield 26-I" z udziałem niemieckich żołnierzy.

45. brygada pancerna Bundeswehry została oficjalnie włączona do służby na Litwie w kwietniu 2025 roku. Planowana jest stała obecność do 5 tys. żołnierzy, pełna gotowość operacyjna ma zostać osiągnięta w 2027 roku. Rozlokowanie brygady na Litwie stanowi odpowiedź rządu w Berlinie na zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie i agresywne działania Rosji.