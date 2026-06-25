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Dramat podczas MŚ 2026. Samochód wjechał w grupę świętujących kibiców w Meksyku

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
56 minut temu
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Meksykańscy kibice piłkarscy świętują przy pomniku Anioła Niepodległości w Meksyku
Meksykańscy kibice piłkarscy świętują przy pomniku Anioła Niepodległości w Meksyku/PAP/EPA
Podczas świętowania zwycięstwa reprezentacji Meksyku na Mistrzostwach Świata 2026 doszło do niebezpiecznego incydentu w kurorcie Cabo San Lucas. Samochód wjechał w grupę kibiców, raniąc kilka osób. Władze miasta prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia. Kibice świętowali wygraną drużyny nad Czechami, która zapewniła Meksykowi idealny wynik w fazie grupowej.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek w kurorcie turystycznym Cabo San Lucas, położonym w meksykańskim Los Cabos. Samochód, który poruszał się po terenie wypełnionym ludźmi, wjechał prosto w grupę fanów świętujących zwycięstwo swojej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. W wyniku tego zdarzenia kilka osób odniosło obrażenia.

Władze wyjaśniają okoliczności wypadku

Urząd miasta Los Cabos wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Według wstępnych ustaleń, grupa kibiców otoczyła pojazd. Następnie, z nieustalonych jeszcze przyczyn, kierowca ruszył, uderzając w świętujących ludzi. Właściwe organy badają obecnie dokładny przebieg wypadku i motywy kierującego pojazdem.

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MŚ 2026. Czechy - Meksyk

Do incydentu doszło po środowym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Reprezentacja Meksyku zmierzyła się na stołecznym Stadionie Azteków z drużyną Czech. Meksykańscy piłkarze wygrali to spotkanie 3:0.

To zwycięstwo zwieńczyło znakomity występ gospodarzy w fazie grupowej. Meksykanie zakończyli tę część turnieju z kompletem trzech wygranych, nie tracąc przy tym ani jednej bramki, co wywołało falę radości wśród kibiców w całym kraju.

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Źródło PAP
Tematy: CzechywypadekMeksyk
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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