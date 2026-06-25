Dramat podczas MŚ 2026. Samochód wjechał w grupę świętujących kibiców w Meksyku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek w kurorcie turystycznym Cabo San Lucas, położonym w meksykańskim Los Cabos. Samochód, który poruszał się po terenie wypełnionym ludźmi, wjechał prosto w grupę fanów świętujących zwycięstwo swojej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. W wyniku tego zdarzenia kilka osób odniosło obrażenia.

Władze wyjaśniają okoliczności wypadku

Urząd miasta Los Cabos wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Według wstępnych ustaleń, grupa kibiców otoczyła pojazd. Następnie, z nieustalonych jeszcze przyczyn, kierowca ruszył, uderzając w świętujących ludzi. Właściwe organy badają obecnie dokładny przebieg wypadku i motywy kierującego pojazdem.

MŚ 2026. Czechy - Meksyk

Do incydentu doszło po środowym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Reprezentacja Meksyku zmierzyła się na stołecznym Stadionie Azteków z drużyną Czech. Meksykańscy piłkarze wygrali to spotkanie 3:0.

To zwycięstwo zwieńczyło znakomity występ gospodarzy w fazie grupowej. Meksykanie zakończyli tę część turnieju z kompletem trzech wygranych, nie tracąc przy tym ani jednej bramki, co wywołało falę radości wśród kibiców w całym kraju.