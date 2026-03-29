Barbara Sienkiewicz była aktorką, którą widzowie mogli oglądać w serialu "Klan". Pracowała również w Teatrze Lalka. Głośno zrobiło się o niej, gdy okazało się, że w 2015 roku, w wieku 59 lat, zostanie matką.

Była nazywana "najstarszą matką w Polsce"

Aktorka urodziła bliźniaki - Anię i Piotra. Barbara Sienkiewicz szybko zyskała miano "najstarszej matki w Polsce". W wywiadach mówiła, że jej decyzja o tym, by w tak późnym wieku urodzić dzieci, była świadoma. Macierzyństwo traktowała jako najważniejszy element swojego życia.

Reklama

Barbara Sienkiewicz osierociła dwójkę dzieci

W ostatnich latach swojego życia aktorka nie tylko wychowywała dzieci, ale też opiekowała się swoją chorą matką. To odbiło się na jej zdrowiu. Informacja o tym, że Barbara Sienkiewicz nie żyje, obiegła media 7 czerwca 2024 roku. Wiele osób zastanawiało się, co stanie się z dziećmi osieroconymi przez aktorką.

Co dzieje się z dziećmi zmarłej Barbary Sienkiewicz?

Jak donosi tygodnik "Świat Gwiazd" postępowanie dotyczące opieki nad rodzeństwem zakończyło się. Pieczę nad dziećmi powierzono ustanowionemu pełnomocnikowi. Jego personalia pozostają niejawne. Uzasadnieniem tej decyzji jest konieczność ochrony prywatności małoletnich. Nieznane jest również miejsce pobytu dzieci. To z kolei ma ograniczyć zainteresowanie mediów. Ma również zapewnić Ani i Piotrowi stabilne warunki do dalszego wychowania.