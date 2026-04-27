Dziennik Gazeta Prawana logo

Padł rekord świata. Bielan skomentował zbiórkę Łatwoganga

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 10:07
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Adam Bielan
Adam Bielan/Agencja Wyborcza.pl
Pytany o rekordową zbiórkę "Łatwoganga" na rzecz fundacji Cancer Fighters, polityk PiS Adam Bielan przyznaje, że zebrane ponad 250 mln złotych to "olbrzymi sukces, uratuje wiele ludzkich istnień". Jednocześnie polityk ostro atakuje obecną koalicję, twierdząc, że kwota, którą Polacy zebrali na leczenie dzieci, co miesiąc płynie z budżetu państwa na finansowanie TVP. "To pieniądze dla arcykapłanów propagandy" – grzmi polityk, wskazując na gigantyczną dziurę w budżecie NFZ i kryzys w polskich szpitalach.

Adam Bielan entuzjastycznie ocenia sukces zbiórki influencera "Łatwoganga", która zasiliła konto fundacji Cancer Fighters kwotą ponad 250 mln złotych. Jednocześnie europoseł PiS wykorzystuje ten wynik, by uderzyć w wydatki rządu na media publiczne. Jeśli porównamy to z kwotami, które obecna koalicja – mimo obietnic – przeznacza na partyjną propagandę TVP, to każdego miesiąca 250 mln złotych płynie dla arcykapłanów propagandy. Za PiS? Kwoty były mniejsze – komentuje w Radiu ZET Adam Bielan.

Polityk podkreśla, że podczas gdy obywatele ratują system zdrowia zbiórkami, rząd marnotrawi środki. Wskazuje, że w systemie NFZ powstała 23-miliardowa dziura, która paraliżuje pracę szpitali powiatowych i wstrzymuje badania okresowe.

Łatwogang zebrał 251 milionów. Ekspert: Ważne było niemieszanie do tego polityki
Europoseł alarmuje, że obecny stan finansów w ochronie zdrowia jest najgorszy od lat. Zarzuca koalicji rządowej świadome "wyjęcie" z systemu ponad 20 mld złotych decyzją Sejmu. Twierdzi, że dyrektorzy szpitali związani z obecną władzą alarmują o nadchodzących bankructwach. Według Bielana, za rządów PiS system był stabilny, a obecna ekipa doprowadziła do jego finansowego załamania.

Padł rekord świata. Historyczna zbiórka Łatwoganga

Łatwogang rozpoczął swój "long stream" 17 kwietnia. Przez 216 godzin nie przerywał transmisji z małej kawalerki na warszawskiej Pradze. Początkowo planował zakończenie akcji na niedzielne popołudnie, ale ze względu na ogromne zainteresowanie przedłużył ją o cztery godziny. Ostatecznie licznik darowizn zatrzymał się na kwocie 251 milionów złotych. Cała ta suma trafi do Fundacji Cancer Fighters.

Gwiazdy zgoliły głowy dla chorych dzieci

Influencer zaprosił do udziału w akcji najpopularniejsze osoby w kraju. Robert Lewandowski, Adam Małysz, Doda i Cezary Pazura wspierali zbiórkę osobiście lub online. Widzowie byli świadkami poruszających scen. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska oraz Blanka Lipińska zgoliły swoje włosy przed kamerami. Tym gestem wyraziły jedność z małymi pacjentami onkologicznymi, którzy tracą włosy w wyniku chemioterapii. Pieniądze wpłacali także Dawid Podsiadło, youtuber Książulo oraz raper OKI.

Piosenka Bedoesa inspiracją do zbiórki

Inspiracją dla tej historycznej akcji stała się muzyka. Raper Bedoes nagrał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". W piosence wystąpiła Maja Mecan – jedna z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Utwór nagłośnił dramat dzieci zmagających się z nowotworami i zainspirował Łatwoganga do zorganizowania wielkiej zbiórki na YouTube.

Kim są "wojownicy" z Cancer Fighters?

Fundacja Cancer Fighters to ogólnopolska organizacja, która wspiera osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. Pomaga dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Fundacja finansuje leczenie i zapewnia opiekę psychologiczną. Organizuje także wydarzenia motywacyjne, które dają chorym siłę i nadzieję. Dzięki rekordowej zbiórce Łatwoganga, fundacja zyska potężne środki na ratowanie życia i wsparcie rodzin swoich podopiecznych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zbiórkaCancer Fightersłatwogang
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPadł rekord świata. Bielan skomentował zbiórkę Łatwoganga »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj