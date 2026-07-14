Wybór imienia dla dziecka to proces, który dla wielu przyszłych rodziców nie należy do najłatwiejszych. Bywa, że decyzja o tym, na które postawić, kończy się prawdziwą rodzinną kłótnią. Ostatnich kilka lat to moda na imiona, które noszą lub nosili dziadkowie albo pradziadkowie.

Moda na te, które były popularne w latach 90. i latach dwutysięcznych, jakby zelżała. Dziś coraz mniej rodziców wybiera imiona takie jak Nicola, Andżela czy Brajan. Powrót do korzeni i imion, które nosili dziadkowie oraz babcie, oznacza, że do łask wracają te popularne w czasach PRL.

Te imiona były bardzo popularne w PRL

Imiona z czasów PRL od kilku a nawet kilkunastu lat, przeżywają swoją "drugą młodość". Niektóre są coraz bardziej popularne. Wystarczy wspomnieć o takich imionach, które królowały w kolejnych dekadach czasów PRL, jak:

w latach 60. - Maria Krystyna, Elżbieta, Jan, Stanisław, Andrzej

w latach 70. - Małgorzata, Anna, Ewa, Krzysztof, Marek, Piotr

w latach 80. - Agnieszka, Magdalena, Marta, Marcin, Tomasz, Bartosz

To właśnie wiele z tych imion rodzice obecnie nadają swoim pociechom. Wracając do korzeni, szukają starych, tradycyjnych imion. Nie wszystkie popularne w czasach PRL cieszą się popularnością i tak ogromnym uznaniem.

Po to imię z PRL rodzice rzadko sięgają

Imiona, które nie za bardzo wróciły do łask, są takie jak Grażyna, Jolanta, Lech czy Waldemar. Jest jeszcze jedno nadawane naprawdę bardzo rzadko. To zapomniane imię to Beata. Mimo, że Polacy dobrze je znają, rzadko na nowo po nie sięgają. W 2025 roku zostało nadane tylko 27 razy. Ze statystyk wynika, że imię Beata nosi 278 457 kobiet

Robiło furorę w PRL, dziś jest zapomniane. Co oznacza?

Beata to imię, które wywodzi się z łaciny. Pochodzi od słowa "beatus", co można przetłumaczyć jako "szczęśliwa" lub "błogosławiona". Męskim odpowiednikiem jest imię Beat. Ciekawostką jest, że słowo "beata" w Rumunii oznacza potocznie kobietę pijaną lub znajdującą się pod wpływem alkoholu.

Jaka jest osoba, która nosi to zapomniane imię z PRL?

Kobiety o imieniu Beata uważane są za te, które mają wewnętrzny spokój i pogodny charakter. Osoby, które je noszą uważane są za:

bardzo serdeczne

wyrozumiałe

chętne do pomocy innym

wrażliwe i otwarte do ludzi.

To imię, które robiło furorę w czasach PRL a dziś rodzice rzadko po nie sięgają noszą takie znane osoby jak Beata Kozidrak, Beata Tyszkiewicz, czy prezenterka Beata Tadla. Kobiety o tym imieniu obchodzą imieniny 8 marca, 22 marca, 8 kwietnia, 29 czerwca, 6 września, 16 grudnia, 22 grudnia.