Co ze wsparciem militarnym dla Ukrainy? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

W tekście "Sondaż dla „Rzeczpospolitej". "Słabsze »tak« dla pomocy militarnej dla Ukrainy” dziennik pisze, że "pod koniec grudnia 2022 r. za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5 proc. badanych.

Mniejsze poparcie dla Ukrainy

Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej – popiera ją ponad 86 proc. pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy PiS i Konfederacji oraz osoby niegłosujące” - pisze „Rz”.

W wynikach sondażu widoczna jest także polaryzacja opinii, bo zdecydowanie „tak” dla pomocy mówi 22,6 proc. badanych, a zdecydowanie "nie" 23,7 proc.

Atak na Ukrainę

W nocy Ukraina znów została zaatakowana. "Dwie osoby zginęły w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na stolicę Ukrainy, który miał miejsce w nocy ze środy na czwartek" - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Sześciu mieszkańców stolicy zostało rannych.Kliczko podkreślił, że wśród ofiar śmiertelnych jest 16-letni chłopiec.

W nocy ze środy na czwartek Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy i w kilku regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze Kijowa nad ranem podały, że w wyniku ataku w dwóch dzielnicach miasta wybuchły pożary.