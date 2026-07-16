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Co ze wsparciem militarnym dla Ukrainy? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
51 minut temu
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atak, Ukraina
Co ze wsparciem militarnym dla Ukrainy? Polacy wypowiedzieli się w sondażu/X.com
Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy – wskazują wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Takie działania popiera 52,2 proc. ankietowanych, ale widać spadek akceptacji.

W tekście "Sondaż dla „Rzeczpospolitej". "Słabsze »tak« dla pomocy militarnej dla Ukrainy” dziennik pisze, że "pod koniec grudnia 2022 r. za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5 proc. badanych.

Mniejsze poparcie dla Ukrainy

Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej – popiera ją ponad 86 proc. pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy PiS i Konfederacji oraz osoby niegłosujące” - pisze „Rz”.

W wynikach sondażu widoczna jest także polaryzacja opinii, bo zdecydowanie „tak” dla pomocy mówi 22,6 proc. badanych, a zdecydowanie "nie" 23,7 proc.

Atak na Ukrainę

W nocy Ukraina znów została zaatakowana. "Dwie osoby zginęły w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na stolicę Ukrainy, który miał miejsce w nocy ze środy na czwartek" - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Sześciu mieszkańców stolicy zostało rannych.Kliczko podkreślił, że wśród ofiar śmiertelnych jest 16-letni chłopiec.

W nocy ze środy na czwartek Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy i w kilku regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze Kijowa nad ranem podały, że w wyniku ataku w dwóch dzielnicach miasta wybuchły pożary.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaPolacywojnapoparcie
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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