Trzaskowski podał nazwiska wiceprezydentek
Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.
Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.
Afera w Szpitalu Poludniowym
Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. To rezultat doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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