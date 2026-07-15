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Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski podał nazwiska

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:04
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Rafał Trzaskowski
Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski podał nazwiska/PAP
"Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik - to nowe wiceprezydentki Warszawy" - poinformował w środę prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski podał nazwiska wiceprezydentek

Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

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Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.

Afera w Szpitalu Poludniowym

Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. To rezultat doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

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Źródło PAP
Tematy: WarszawaRafał Trzaskowski
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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