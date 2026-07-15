Dziennik Gazeta Prawana logo

Tragedia na Dolnym Śląsku. 1,5-roczne dziecko zginęło po zranieniu przez konia

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:34
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
policja
Tragedia na Dolnym Śląsku. 1,5-roczne dziecko zginęło po zranieniu przez konia/Shutterstock
Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 1,5-rocznego dziecka. Do dramatycznego wypadku doszło we wtorek na terenie prywatnego gospodarstwa w gminie Stoszowice, gdzie zwierzę zraniło chłopca.

We wtorek późnym popołudniem doszło do tragedii w jednej z miejscowości w gminie Stoszowice (powiat ząbkowicki). 1,5-roczne dziecko trafiło do szpitala w Ząbkowicach Śląskich po tym, jak zranił je koń uwiązany na podwórku przed domem. Mimo udzielonej pomocy, lekarze nie zdołali uratować życia dziecka. O jego śmierci zawiadomili służby pracownicy placówki medycznej.

Dziecko było pod opieką ojca

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że w chwili wypadku dziecko przebywało pod opieką 36-letniego ojca. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna w momencie zdarzenia był trzeźwy. Ojciec samodzielnie przywiózł dziecko do szpitala, gdzie lekarze podjęli próbę ratowania jego życia.

Tragedia w Tatrach Słowackich. Odnaleziono ciało zaginionego 25-letniego taternika z Polski
Tragedia w Tatrach Słowackich. Odnaleziono ciało zaginionego 25-letniego taternika z Polski

Śledztwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich przejęła sprawę i prowadzi obecnie czynności wyjaśniające, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, która pozwoli wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu.

Policja oraz prokuratura na ten moment nie ujawniają szczegółów zdarzenia, zasłaniając się dobrem prowadzonego postępowania. Funkcjonariusze zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków, aby odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tak tragicznego w skutkach kontaktu dziecka ze zwierzęciem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćdzieckoDolny Śląskkoń
Powiązane
Łukasz Żak
Tragedia na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak w sądzie przeprasza
Taśma policyjna
Tragedia na Kaszubach. Cztery osoby na dachu auta, nietrzeźwy kierowca
Tragedia po meczu Francja - Maroko. Nie żyje 17-letnia dziewczyna
Tragedia po meczu Francja - Maroko. Nie żyje 17-letnia dziewczyna
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPijani Ukraińcy w polskim autobusie? To kłamstwo. Eksperci demaskują rosyjską dezinformację »
Zobacz
|
Jackowski
Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski
Policja
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 to mistrz. Na 7. pytaniu większość odpada
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Nawrocki, Piekarczyk
Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?
Męska dłoń trzymająca pistolet dystrybutora z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny 95 E10 do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 15 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Znani przed studiem DDTVN (13.12)
Dziennikarz TVN-u już po operacji. Pokazał się z chodzikiem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj