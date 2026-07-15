Tragedia na Dolnym Śląsku. 1,5-roczne dziecko zginęło po zranieniu przez konia

We wtorek późnym popołudniem doszło do tragedii w jednej z miejscowości w gminie Stoszowice (powiat ząbkowicki). 1,5-roczne dziecko trafiło do szpitala w Ząbkowicach Śląskich po tym, jak zranił je koń uwiązany na podwórku przed domem. Mimo udzielonej pomocy, lekarze nie zdołali uratować życia dziecka. O jego śmierci zawiadomili służby pracownicy placówki medycznej.

Dziecko było pod opieką ojca

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że w chwili wypadku dziecko przebywało pod opieką 36-letniego ojca. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna w momencie zdarzenia był trzeźwy. Ojciec samodzielnie przywiózł dziecko do szpitala, gdzie lekarze podjęli próbę ratowania jego życia.

Śledztwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich przejęła sprawę i prowadzi obecnie czynności wyjaśniające, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, która pozwoli wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu.

Policja oraz prokuratura na ten moment nie ujawniają szczegółów zdarzenia, zasłaniając się dobrem prowadzonego postępowania. Funkcjonariusze zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków, aby odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tak tragicznego w skutkach kontaktu dziecka ze zwierzęciem.