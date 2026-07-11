Do zdarzenia doszło na leśnym odcinku drogi. Ze wstępnych ustaleń policjantów z Kartuz wynika, że kierujący volkswagenem, znajdujący się pod wpływem promila alkoholu, z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do rowu, gdzie auto dachowało.

17-latek zginął w wypadku na Kaszubach

W momencie zdarzenia pojazdem podróżowało dziewięć osób, z czego pięć siedziało wewnątrz samochodu, a cztery na dachu pojazdu. Na skutek zdarzenia 17-letni pasażer volkswagena został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń – przekazała st. asp. Teresa Rekowska-Dera z kartuskiej policji.

Poza ofiarą śmiertelną pozostałym uczestnikom zdarzenia nic się nie stało.

Siedemnastoletni kierowca zatrzymany

Siedemnastoletni kierowca został zatrzymany przez policję. Na miejscu wypadku przeprowadzono czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Policja apeluje do opiekunów i uczestników ruchu o odpowiedzialność oraz reagowanie w sytuacjach, gdy za kierownicę wsiada osoba bez uprawnień.