Do zdarzenia doszło na leśnym odcinku drogi. Ze wstępnych ustaleń policjantów z Kartuz wynika, że kierujący volkswagenem, znajdujący się pod wpływem promila alkoholu, z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do rowu, gdzie auto dachowało.
17-latek zginął w wypadku na Kaszubach
W momencie zdarzenia pojazdem podróżowało dziewięć osób, z czego pięć siedziało wewnątrz samochodu, a cztery na dachu pojazdu. Na skutek zdarzenia 17-letni pasażer volkswagena został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń – przekazała st. asp. Teresa Rekowska-Dera z kartuskiej policji.
Poza ofiarą śmiertelną pozostałym uczestnikom zdarzenia nic się nie stało.
Siedemnastoletni kierowca zatrzymany
Siedemnastoletni kierowca został zatrzymany przez policję. Na miejscu wypadku przeprowadzono czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn zdarzenia.
Policja apeluje do opiekunów i uczestników ruchu o odpowiedzialność oraz reagowanie w sytuacjach, gdy za kierownicę wsiada osoba bez uprawnień.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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