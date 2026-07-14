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Mołdawia bliżej UE. Bruksela otwiera kolejny etap negocjacji

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 18:57
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Ukraina i Mołdawia otworzyły pierwszy klaster negocjacji z UE/Shutterstock
Unia Europejska otworzyła we wtorek w Brukseli negocjacje akcesyjne z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności - poinformowała prezydencja irlandzka w UE.

UE otworzyła negocjacje akcesyjne z Mołdawią

Mołdawia uzyskała status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. Negocjacje akcesyjne zostały formalnie otwarte w czerwcu 2024 r. 15 czerwca 2026 r., podczas drugiej konferencji akcesyjnej, UE i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra "podstawowego”, który obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE.

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Obejmuje on dorobek prawny UE w zakresie praworządności i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz innych kwestii. Obejmuje również kluczowe kryteria tematyczne, takie jak funkcjonowanie instytucji demokratycznych, reforma administracji publicznej i funkcjonowanie gospodarki rynkowej.

Dziś, w czasie irlandzkiej prezydencji, wykonaliśmy kolejny krok naprzód z Mołdawią na jej drodze do członkostwa. Zaledwie miesiąc po otwarciu pierwszego klastra tempo prac pokazuje, jak duże znaczenie przywiązujemy do rozszerzenia Unii – powiedział irlandzki minister ds. europejskich i obrony Thomas Byrne.

"Wiarygodny partner UE"

Byrne dodał, że Mołdawia jest wiarygodnym partnerem UE, co potwierdzają postępy osiągnięte od czasu uzyskania statusu kraju kandydującego. Zapowiedział także kontynuację prac nad kolejnymi etapami negocjacji akcesyjnych.

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Źródło PAP
Tematy: Unia EuropejskaMołdawiaakcesja do UE
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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