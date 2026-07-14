Mołdawia bliżej UE. Bruksela otwiera kolejny etap negocjacji

UE otworzyła negocjacje akcesyjne z Mołdawią

Mołdawia uzyskała status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. Negocjacje akcesyjne zostały formalnie otwarte w czerwcu 2024 r. 15 czerwca 2026 r., podczas drugiej konferencji akcesyjnej, UE i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra "podstawowego”, który obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE.

Obejmuje on dorobek prawny UE w zakresie praworządności i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz innych kwestii. Obejmuje również kluczowe kryteria tematyczne, takie jak funkcjonowanie instytucji demokratycznych, reforma administracji publicznej i funkcjonowanie gospodarki rynkowej.

Dziś, w czasie irlandzkiej prezydencji, wykonaliśmy kolejny krok naprzód z Mołdawią na jej drodze do członkostwa. Zaledwie miesiąc po otwarciu pierwszego klastra tempo prac pokazuje, jak duże znaczenie przywiązujemy do rozszerzenia Unii – powiedział irlandzki minister ds. europejskich i obrony Thomas Byrne.

"Wiarygodny partner UE"

Byrne dodał, że Mołdawia jest wiarygodnym partnerem UE, co potwierdzają postępy osiągnięte od czasu uzyskania statusu kraju kandydującego. Zapowiedział także kontynuację prac nad kolejnymi etapami negocjacji akcesyjnych.