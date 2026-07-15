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Big Cyc pożegnał ważną osobę. "Wspierała nas"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
35 minut temu
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Big Cyc
Big Cyc pożegnał ważną osobę. "Wspierała nas"/AKPA
Zespół Big Cyc przekazał bardzo przykre wieści. "Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci" - wpis takiej treści zamieścili członkowie zespołu w mediach społecznościowych. Kogo pożegnali?

Big Cyc przekazał w mediach społecznościowych przykrą wiadomość. Zespół jest w żałobie. Na oficjalnym profilu zespołu pojawiło się zdjęcie menadżerki.

Menadżerka Big Cyc nie żyje

Katarzyna Kołodziejczyk przez lata współpracowała z zespołem jako tour managerka. Dbała o organizację koncertów i wspierała muzyków na kolejnych etapach ich muzycznej drogi. Okazuje się, że menadżerka Big Cyc nie żyje.

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Krzysztof Skiba zamieścił pożegnalny wpis

Lider formacji, którym jest Krzysztof Skiba nie krył wzruszenia. Napisał, że menadżerka była nie tylko profesjonalistką, ale także przyjaciółką i integralną częścią zespołu. Wspierała nas z ogromnym zaangażowaniem, była sercem naszej muzycznej rodziny. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Kochamy cię, Kasiu - napisali. Zespół przekazał również wyrazy współczucia rodzinie zmarłej.

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Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju - dodano we wpisie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z kondolencjami i wspomnieniami fanów. "Bardzo smutne informacje. Dziękujemy za wszystko, Kasiu", "Kondolencje dla rodziny", "Byliśmy przy niej do końca" - pisali fani zespołu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćżałobaBig Cyc
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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