Big Cyc przekazał w mediach społecznościowych przykrą wiadomość. Zespół jest w żałobie. Na oficjalnym profilu zespołu pojawiło się zdjęcie menadżerki.

Menadżerka Big Cyc nie żyje

Katarzyna Kołodziejczyk przez lata współpracowała z zespołem jako tour managerka. Dbała o organizację koncertów i wspierała muzyków na kolejnych etapach ich muzycznej drogi. Okazuje się, że menadżerka Big Cyc nie żyje.

Krzysztof Skiba zamieścił pożegnalny wpis

Lider formacji, którym jest Krzysztof Skiba nie krył wzruszenia. Napisał, że menadżerka była nie tylko profesjonalistką, ale także przyjaciółką i integralną częścią zespołu. Wspierała nas z ogromnym zaangażowaniem, była sercem naszej muzycznej rodziny. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Kochamy cię, Kasiu - napisali. Zespół przekazał również wyrazy współczucia rodzinie zmarłej.

Internauci żegnają zmarłą menadżerkę

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju - dodano we wpisie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z kondolencjami i wspomnieniami fanów. "Bardzo smutne informacje. Dziękujemy za wszystko, Kasiu", "Kondolencje dla rodziny", "Byliśmy przy niej do końca" - pisali fani zespołu.