Big Cyc przekazał w mediach społecznościowych przykrą wiadomość. Zespół jest w żałobie. Na oficjalnym profilu zespołu pojawiło się zdjęcie menadżerki.
Menadżerka Big Cyc nie żyje
Katarzyna Kołodziejczyk przez lata współpracowała z zespołem jako tour managerka. Dbała o organizację koncertów i wspierała muzyków na kolejnych etapach ich muzycznej drogi. Okazuje się, że menadżerka Big Cyc nie żyje.
Krzysztof Skiba zamieścił pożegnalny wpis
Lider formacji, którym jest Krzysztof Skiba nie krył wzruszenia. Napisał, że menadżerka była nie tylko profesjonalistką, ale także przyjaciółką i integralną częścią zespołu. Wspierała nas z ogromnym zaangażowaniem, była sercem naszej muzycznej rodziny. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Kochamy cię, Kasiu - napisali. Zespół przekazał również wyrazy współczucia rodzinie zmarłej.
Internauci żegnają zmarłą menadżerkę
Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju - dodano we wpisie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z kondolencjami i wspomnieniami fanów. "Bardzo smutne informacje. Dziękujemy za wszystko, Kasiu", "Kondolencje dla rodziny", "Byliśmy przy niej do końca" - pisali fani zespołu.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.