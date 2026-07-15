Miał broń za paskiem. Nietrzeźwy mężczyzna próbował wtargnąć do Pałacu Prezydenckiego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przed Pałacem Prezydenckim. 47-letni mieszkaniec okolic Ostrołęki podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP) i zażądał pilnego spotkania z Karolem Nawrockim. Mężczyzna otwarcie deklarował, że jest jego zwolennikiem. Sytuacja szybko stała się groźna, gdy funkcjonariusze SOP zauważyli za paskiem 47-latka przedmiot łudząco przypominający broń.

Interwencja policji i użycie siły

Funkcjonariusze wezwali mężczyznę do natychmiastowego oddania niebezpiecznego przedmiotu. 47-latek zignorował te polecenia, co wymusiło reakcję służb. Na miejsce natychmiast przybyli policjanci ze stołecznego Śródmieścia.

Z powodu braku współpracy ze strony zatrzymanego, policjanci użyli siły fizycznej, aby obezwładnić agresywnego mężczyznę. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, sprawca znajdował się pod wpływem alkoholu.

Co dalej ze sprawą?

Obecnie mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie, gdzie trzeźwieje. Śledczy zabezpieczyli przedmiot, który miał przy sobie 47-latek – wstępne ustalenia wskazują, że może to być broń gazowa. Policja poddaje ją teraz szczegółowej analizie, aby potwierdzić jej rodzaj oraz sprawdzić, czy mężczyzna posiadał na nią wymagane zezwolenia. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie.