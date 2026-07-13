Atak na ukraińskie nastolatki w autobusie. Agresor jest w rękach policji

Do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę, 11 lipca, w autobusie linii nr 8 w Bielsku-Białej. Nagranie, które szybko obiegło media społecznościowe, przedstawia mężczyznę kierującego wulgaryzmy i groźby pod adresem trzech ukraińskich dziewczynek. Agresor atakował nastolatki wyłącznie z powodu ich narodowości.

Sprawca to pracownik MZK

Przewoźnik po analizie nagrań z monitoringu potwierdził tożsamość sprawcy. Mężczyzna jest zatrudniony w MZK jako kierowca, jednak od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Policjanci z Bielska-Białej błyskawicznie namierzyli agresora i doprowadzili go do jednostki, gdzie trwają czynności z jego udziałem. Funkcjonariusze analizują obecnie zebrany materiał dowodowy, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności tego zajścia.

Reakcja władz

Szybką reakcję polskich służb docenił minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha. W swoim wpisie na Facebooku podkreślił, że nienawiść nie może być tolerowana w demokratycznym społeczeństwie. Głos w sprawie zabrał również szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Minister zapewnił, że polskie państwo zawsze reaguje na podobne akty nienawiści. Kierwiński wystosował wyraźny komunikat do sprawców agresji: Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni.

Ukraiński resort spraw zagranicznych wystosował jednocześnie apel do niektórych polskich polityków o zaprzestanie działań rozniecających niechęć wobec Ukraińców.