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Atak na ukraińskie nastolatki w autobusie. Agresor jest w rękach policji

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:48
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policja
Atak na ukraińskie nastolatki w autobusie. Agresor jest w rękach policji/Shutterstock
Bielska policja zatrzymała mężczyznę, który w wulgarny sposób znieważał ukraińskie nastolatki w autobusie miejskim. Sprawca okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Sprawa wywołała ogromne oburzenie, a szef MSWiA Marcin Kierwiński ostrzegł, że każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa.

Do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę, 11 lipca, w autobusie linii nr 8 w Bielsku-Białej. Nagranie, które szybko obiegło media społecznościowe, przedstawia mężczyznę kierującego wulgaryzmy i groźby pod adresem trzech ukraińskich dziewczynek. Agresor atakował nastolatki wyłącznie z powodu ich narodowości.

Sprawca to pracownik MZK

Przewoźnik po analizie nagrań z monitoringu potwierdził tożsamość sprawcy. Mężczyzna jest zatrudniony w MZK jako kierowca, jednak od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Policjanci z Bielska-Białej błyskawicznie namierzyli agresora i doprowadzili go do jednostki, gdzie trwają czynności z jego udziałem. Funkcjonariusze analizują obecnie zebrany materiał dowodowy, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności tego zajścia.

Pobita w autobusie za obronę Ukrainki. Policja reaguje. Agresorowi grożą dwa zarzuty, nawet więzienie
Pobita w autobusie za obronę Ukrainki. Policja reaguje. Agresorowi grożą dwa zarzuty, nawet więzienie

Reakcja władz

Szybką reakcję polskich służb docenił minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha. W swoim wpisie na Facebooku podkreślił, że nienawiść nie może być tolerowana w demokratycznym społeczeństwie. Głos w sprawie zabrał również szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Minister zapewnił, że polskie państwo zawsze reaguje na podobne akty nienawiści. Kierwiński wystosował wyraźny komunikat do sprawców agresji: Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni.

Ukraiński resort spraw zagranicznych wystosował jednocześnie apel do niektórych polskich polityków o zaprzestanie działań rozniecających niechęć wobec Ukraińców.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjaMarcin KierwińskiUkrainkiMZK
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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