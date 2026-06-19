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Groźny incydent na Antidotum Airshow w Lesznie. Samolot osiadł bez podwozia

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:03
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Incydent lotniczy na terenie lotniska Aeroklubu Leszczyńskiego
Incydent lotniczy na terenie lotniska Aeroklubu Leszczyńskiego/Facebook
Podczas treningu do Antidotum Airshow w Lesznie doszło do awaryjnego lądowania samolotu OV-10 Bronco. Maszyna osiadła na pasie startowym bez wysuniętego podwozia. Organizatorzy uspokajają: sytuacja jest opanowana, a pokazy lotnicze odbędą się zgodnie z planem, choć z pewnymi ograniczeniami.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek przed południem w trakcie treningu przed Antidotum Airshow w Lesznie. Samolot typu OV-10 Bronco musiał lądować bez wysuniętego podwozia.

Przyczyną zdarzenia była drobna usterka techniczna. Maszyna nie rozbiła się, a na pasie nie doszło do pożaru. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i zażegnały ryzyko zapłonu.

Jaki jest stan pilota?

Pilot samolotu opuścił maszynę o własnych siłach – doznał jedynie nieznacznych obrażeń. Sytuacja nie zagrażała widzom ani innym uczestnikom wydarzenia.

Pokazy odbędą się, ale z ograniczeniami

Organizatorzy Antidotum Airshow szybko wydali komunikat uspokajający fanów lotnictwa. Lotnisko ponownie otwarto dla ruchu, a impreza będzie kontynuowana. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada start pokazów dynamicznych po godzinie 16:00. Organizatorzy musieli jednak zmodyfikować program. Ze względu na uszkodzenie głównej drogi startowej i jej ograniczoną długość, z pokazu wyłączono maszyny, które wymagają dłuższego rozbiegu. Na niebie w Lesznie nie zobaczymy m.in.: Warbirdów, Turbo Firecat, Galeb Team, pokazu wietnamskiego.

Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka. Auto zostało poważnie uszkodzone
Wypadek z udziałem Przemysława Czarnka. Auto zostało poważnie uszkodzone

Co zobaczą widzowie?

Mimo problemów, organizatorzy zapewniają, że większość zaplanowanych atrakcji przebiegnie bez zakłóceń. Operacje śmigłowców oraz odrzutowców z baz w Krzesinach i Ławicy odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Antidotum Airshow to jedna z najważniejszych imprez lotniczych w Polsce, która potrwa do 20 czerwca. Zespół organizacyjny cały czas pracuje nad tym, aby – mimo usterki i zmian w programie – show pozostało jak najbardziej atrakcyjne dla widzów. Aktualny plan wydarzenia pojawi się w mediach społecznościowych organizatora niezwłocznie po jego ustaleniu.

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Źródło Facebook
Tematy: lotniskoincydentAir Show
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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