Groźny incydent na Antidotum Airshow w Lesznie. Samolot osiadł bez podwozia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek przed południem w trakcie treningu przed Antidotum Airshow w Lesznie. Samolot typu OV-10 Bronco musiał lądować bez wysuniętego podwozia.

Przyczyną zdarzenia była drobna usterka techniczna. Maszyna nie rozbiła się, a na pasie nie doszło do pożaru. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i zażegnały ryzyko zapłonu.

Jaki jest stan pilota?

Pilot samolotu opuścił maszynę o własnych siłach – doznał jedynie nieznacznych obrażeń. Sytuacja nie zagrażała widzom ani innym uczestnikom wydarzenia.

Pokazy odbędą się, ale z ograniczeniami

Organizatorzy Antidotum Airshow szybko wydali komunikat uspokajający fanów lotnictwa. Lotnisko ponownie otwarto dla ruchu, a impreza będzie kontynuowana. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada start pokazów dynamicznych po godzinie 16:00. Organizatorzy musieli jednak zmodyfikować program. Ze względu na uszkodzenie głównej drogi startowej i jej ograniczoną długość, z pokazu wyłączono maszyny, które wymagają dłuższego rozbiegu. Na niebie w Lesznie nie zobaczymy m.in.: Warbirdów, Turbo Firecat, Galeb Team, pokazu wietnamskiego.

Co zobaczą widzowie?

Mimo problemów, organizatorzy zapewniają, że większość zaplanowanych atrakcji przebiegnie bez zakłóceń. Operacje śmigłowców oraz odrzutowców z baz w Krzesinach i Ławicy odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Antidotum Airshow to jedna z najważniejszych imprez lotniczych w Polsce, która potrwa do 20 czerwca. Zespół organizacyjny cały czas pracuje nad tym, aby – mimo usterki i zmian w programie – show pozostało jak najbardziej atrakcyjne dla widzów. Aktualny plan wydarzenia pojawi się w mediach społecznościowych organizatora niezwłocznie po jego ustaleniu.