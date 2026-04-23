Bociany na żywo 2026. Gniazdo w Rzepedzi [KAMERA]

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:31
Bociany na żywo 2026 - kamera na gniazdo w Rzepedzi/Źródło zewnętrzne
Kto chce oglądać bociany na żywo, nie musi wychodzić z domu. W 2026 r. w Rzepedzi nadal funkcjonuje kamera na nieczynnym kominie fabryki. Tutaj para bocianów wraca co roku. Każdy może obserwować online życie bocianów 24 godziny na dobę.

Miłośnicy dzikich gatunków zwierząt uwielbiają obserwować je w naturze. Wówczas najlepiej poznają ich zwyczaje i relacje. Dzięki zakładaniu kamer w budkach lęgowych czy w pobliżu gniazd najlepiej badać życie ptaków. Gdyby ktoś był zainteresowany jednym z największych ptaków występujących w Polsce, którego kochają dzieci, może wejść na stronę internetową i śledzić parę bocianów nawet przez całą dobę.

Kilka lat temu bociany założyły gniazdo na nieczynnym kominie fabryki Nowego Stylu w Rzepedzi. Od 2017 r. funkcjonuje na nim kamera, dzięki której każdy internauta może obserwować życie tych pięknych ptaków. Film transmitowany jest na żywo przez całą dobę. Ukazuje gniazdo, do którego co roku wraca ta sama para bocianów. Prawie każdego roku składają jaja, a następnie opuszczają je na okres zimowy.

To ciekawa atrakcja nie tylko dla dorosłych, ale i dzieci, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy bociany wracają po zimie. Na podstawie filmu można tłumaczyć dzieciom życie dzikich zwierząt, cykl pór roku oraz etapy wykluwania się piskląt, karmienia ich i przygotowywania do lotu. W 2025 r. w gnieździe są już 3 jaja bocianów. Warto podkreślać w rozmowie z dziećmi znaczenie bocianów w utrzymaniu równowagi w naturze. Bociany mają znaczący wpływ na regulację populacji owadów i małych gryzoni. Co więcej, naukowcy udowodnili niejednokrotnie, że obserwacja przyrody (także bocianów jako jej części) może działać kojąco i prozdrowotnie.

Bociany na żywo 2025 - gniazdo w Rzepedzi
