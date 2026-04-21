"Niektórzy zbledli". Zaskakujące kulisy kłótni Terleckiego z Kaczyńskim

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 14:50
Ryszard Terlecki/PAP
To, co wydarzyło się w krakowskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, przypomina scenariusz politycznego thrillera. Ryszard Terlecki, dotychczas jeden z najwierniejszych stronników Jarosława Kaczyńskiego, miał publicznie wezwać prezesa do oddania władzy. Spotkanie zakończyło się awanturą i nagłym wyjściem lidera partii.

Do zaskakujących scen doszło 18 kwietnia 2026 roku. Data nie była przypadkowa – tego dnia politycy PiS obchodzili 16. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Po wizycie na Wawelu najważniejsze osoby w państwie, w tym Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Jacek Kurski, udały się do biura partii przy ul. Retoryka. Początkowo spotkanie przebiegało spokojnie, jednak pod koniec atmosfera nagle eksplodowała - dowiedziała się "Wirtualna Polska".

Terlecki uderzył w Kaczyńskiego

Głos zabrał Ryszard Terlecki. Były wicemarszałek Sejmu niespodziewanie uderzył bezpośrednio w Jarosława Kaczyńskiego. Według relacji świadków, Terlecki wprost zasugerował, że prezes powinien ustąpić. Stwierdził, że nadszedł czas, aby stery ugrupowania przejął ktoś młodszy. Ta deklaracja zszokowała obecnych na sali polityków - informuje "WP".

"Niektórzy zbledli". Reakcja partii

Słowa Terleckiego wywołały natychmiastowe poruszenie. Świadkowie wspominają, że atmosfera stała się nie do zniesienia. Szczególnie mocno zareagował Łukasz Kmita, szef lokalnych struktur, który według relacji dosłownie zbladł z wrażenia. Choć część obecnych próbowała obracać sprawę w żart i nazywać to "przekomarzankami", większość polityków poczuła zniesmaczenie i lęk przed konsekwencjami tego starcia.

Ryszard Terlecki w stowarzyszeniu Morawieckiego. "Nie czuję się zdrajcą"

Gęsta atmosfera w PiS. Kaczyński wyszedł z sali

Jarosław Kaczyński nie krył zaskoczenia i urazy. Prezes PiS zawsze traktował Terleckiego jako jednego ze swoich najbardziej zaufanych ludzi. W odpowiedzi na atak lider partii stwierdził, że jeśli Terleckiemu nie podoba się styl zarządzania ugrupowaniem, to on sam powinien z niego odejść. Terlecki miał wtedy odparować: I co, teraz ja będę wyrzucany?. Ostatecznie wzburzony Kaczyński opuścił spotkanie.

Nieoficjalne informacje sugerują, że kłótnia była efektem głębszych podziałów. W partii wrze między frakcją Mateusza Morawieckiego a jego przeciwnikami.

Źródło dziennik.pl
Powiązane
Jarosław Kaczyński
Strategia "dwóch płuc". Kaczyński ogłosił, co ustalił z Morawieckim
Kaczyński, Morawiecki
Porozumienie w PiS to fikcja? Senator: Frakcja Morawieckiego szykuje się do wyborów
Sejm, Morawiecki
Partia Morawieckiego mogłaby zburzyć układ w Sejmie. Najnowszy sondaż
oprac. Olga Skórko
oprac. Olga Skórko
Zobacz
|
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
