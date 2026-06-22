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Nowy wpis Donalda Tuska w kontekście Ukrainy. Premier zacytował Jana Pawła II

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 17:26
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Donald Tusk
Donald Tusk/PAP
Nowy wpis Donalda Tuska w kontekście Ukrainy. "Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli" – napisał na portalu X polski premier. Szef polskiego rządu zacytował wypowiedź papieża Jana Pawła II z jego wizyty we Lwowie, która odbyła się 25 lat temu.

W poniedziałek Kościół rzymskokatolicki w Ukrainie obchodzi 25-lecie wizyty papieża Jana Pawła II w tym kraju. Z tej okazji dwa kościoły katolickie w tym kraju – rzymskokatolicki i greckokatolicki – zorganizowały uroczystości, które będą trwać cały tydzień.

Wpis Donalda Tuska w kontekście Ukrainy

Do rocznicy we wpisie na platformie X odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk. "25 lat temu we Lwowie Jan Paweł II powiedział: Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności" – czytamy we wpisie premiera.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu

25-lecie wizyty polskiego papieża w Ukrainie i wpis Tuska zbiegają się ze sporem o odebranie w miniony piątek prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nawrocki mówił o takiej możliwości po raz pierwszy pod koniec maja, po tym, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. W sobotę prezydent Zełenski poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu Order.

Wizyta Jana Pawła II w Ukrainie

Św. Jan Paweł II przebywał w Ukrainie w dniach 23–27 czerwca 2001 roku. Była to pierwsza i ostatnia do tej pory wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym państwie. Papież odwiedził wówczas Kijów oraz Lwów, spotykając się z wiernymi obrządków rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaDonald Tuskwołodymyr zełenskiorder orła białego
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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