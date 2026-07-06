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Błaszczak krytykuje odtajnienie informacji o broni dla Ukrainy. "Rząd wpadł w panikę"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
27 minut temu
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Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak/PAP
Mariusz Błaszczak ostro ocenia decyzję obecnego rządu o odtajnieniu wykazu pomocy wojskowej dla Ukrainy, nazywając ten ruch "paniką". Były szef MON komentuje również aferę w warszawskim ratuszu, żądając ustąpienia Rafała Trzaskowskiego, oraz odnosi się do wewnętrznych podziałów w Prawie i Sprawiedliwości.

W RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował decyzję obecnego kierownictwa resortu obrony o odtajnieniu donacji przekazanych Ukrainie w latach 2022–2026. Były minister przypomina, że on sam usłyszał akt oskarżenia za rzekome ujawnienie informacji niejawnych, dlatego obecne działania rządu uważa za hipokryzję i próbę zrzucenia z siebie odpowiedzialności.

Błaszczak odniósł się również do spekulacji o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot. Polityk PiS domaga się od rządu jasnego stanowiska w tej sprawie, podkreślając, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, polska armia powinna dysponować własnym sprzętem obronnym.

Krytyka prezydenta Warszawy

Były szef MON odniósł się także do sytuacji w warszawskim ratuszu po rezygnacji dwóch wiceprezydentek. Błaszczak uważa, że to Rafał Trzaskowski ponosi pełną odpowiedzialność za afery w Szpitalu Południowym.

Według polityka PiS, dymisje współpracowniczek to jedynie zasłona dymna. Błaszczak stwierdził wprost w RMF FM, że zachowaniem właściwym ze strony prezydenta stolicy byłaby rezygnacja z zajmowanego stanowiska. Jednocześnie przyznał, że zorganizowanie referendum w Warszawie pozostaje dużym wyzwaniem politycznym.

Rafał Trzaskowski do dymisji? Polacy podzieleni po aferze w Szpitalu Południowym
Rafał Trzaskowski do dymisji? Polacy podzieleni po aferze w Szpitalu Południowym

Błaszczak rozczarowny sytuacją w PiS

W rozmowie nie zabrakło tematu wewnętrznych relacji w PiS. Mariusz Błaszczak przyznał, że nie otrzymał zaproszenia na zaplanowane na 31 lipca spotkanie (grill) organizowane przez Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS nie krył rozczarowania sytuacją wewnątrz partii. Podkreślił, że politycy ugrupowania umówili się na współpracę przy budowaniu alternatywy dla rządów Koalicji Obywatelskiej, a organizacja tego typu spotkań przez partyjne stowarzyszenia budzi jego wątpliwości. Błaszczak ocenił, że dyskusja o grillach w obliczu kompromitacji obecnej władzy jest niepotrzebna i odwraca uwagę od realnych problemów państwa.

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Źródło RMF FM
Tematy: UkrainaMateusz MorawieckiPiSMariusz Błaszczak
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Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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