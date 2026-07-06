Błaszczak krytykuje odtajnienie informacji o broni dla Ukrainy. "Rząd wpadł w panikę"

W RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował decyzję obecnego kierownictwa resortu obrony o odtajnieniu donacji przekazanych Ukrainie w latach 2022–2026. Były minister przypomina, że on sam usłyszał akt oskarżenia za rzekome ujawnienie informacji niejawnych, dlatego obecne działania rządu uważa za hipokryzję i próbę zrzucenia z siebie odpowiedzialności.

Błaszczak odniósł się również do spekulacji o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot. Polityk PiS domaga się od rządu jasnego stanowiska w tej sprawie, podkreślając, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, polska armia powinna dysponować własnym sprzętem obronnym.

Krytyka prezydenta Warszawy

Były szef MON odniósł się także do sytuacji w warszawskim ratuszu po rezygnacji dwóch wiceprezydentek. Błaszczak uważa, że to Rafał Trzaskowski ponosi pełną odpowiedzialność za afery w Szpitalu Południowym.

Według polityka PiS, dymisje współpracowniczek to jedynie zasłona dymna. Błaszczak stwierdził wprost w RMF FM, że zachowaniem właściwym ze strony prezydenta stolicy byłaby rezygnacja z zajmowanego stanowiska. Jednocześnie przyznał, że zorganizowanie referendum w Warszawie pozostaje dużym wyzwaniem politycznym.

Błaszczak rozczarowny sytuacją w PiS

W rozmowie nie zabrakło tematu wewnętrznych relacji w PiS. Mariusz Błaszczak przyznał, że nie otrzymał zaproszenia na zaplanowane na 31 lipca spotkanie (grill) organizowane przez Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS nie krył rozczarowania sytuacją wewnątrz partii. Podkreślił, że politycy ugrupowania umówili się na współpracę przy budowaniu alternatywy dla rządów Koalicji Obywatelskiej, a organizacja tego typu spotkań przez partyjne stowarzyszenia budzi jego wątpliwości. Błaszczak ocenił, że dyskusja o grillach w obliczu kompromitacji obecnej władzy jest niepotrzebna i odwraca uwagę od realnych problemów państwa.