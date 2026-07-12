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Nowa partia w polskim Sejmie. Na czele stanęła minister z koalicji rządzącej

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 16:44
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Paulina Hennig-Kloska, Michał Kobosko, Elżbieta Bińczycka
Paulina Hennig-Kloska, Michał Kobosko, Elżbieta Bińczycka. Nowa partia w Sejmie. Jej przewodniczącą została minister z koalicji rządzącej/PAP
W niedzielę poinformowano o utworzeniu nowej partii – Unii Centrum. Jej przewodniczącą została minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Ugrupowanie ma budować "silne, nowoczesne i odpowiedzialne centrum" sceny politycznej. Parlamentarzyści KP Centrum pozostają w koalicji rządzącej.

Powstanie nowej partii politycznej ogłoszono w niedzielę na konferencji prasowej z udziałem m.in. Hennig-Kloski oraz europosła Michała Koboski, który został jednym z wiceprzewodniczących ugrupowania. Jak podkreśliła podczas konferencji Hennig-Kloska, "Unia Centrum będzie mocnym fundamentem »koalicji 15 października«".

Budowa "odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki"

Zaznaczyła także, że członkowie klubu Centrum mówią, że "centrum to miejsce, w którym skupiają się ludzie, aby wypracować najlepsze kompromisy". Celem partii – jak wyjaśniono – jest "budowa trwałego środowiska politycznego, które będzie reprezentować osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki i nowoczesnych usług publicznych".

Fundamentami programu mają być silna i konkurencyjna gospodarka, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy, odpowiedzialna transformacja energetyczna, silny samorząd, bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz umacnianie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Priorytety nowej partii

Partia przyjęła barwy niebiesko-zielone. Jak wyjaśniła Hennig-Kloska, odzwierciedlają one wartości, na których chce budować to środowisko polityczne. Niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to z kolei odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia.

Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza Konwencja Programowa "Unii Centrum", podczas której przedstawione mają zostać kierunki programowe. Oprócz Koboski, wiceprzewodniczącymi partii zostali także Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska.

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego br. po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nowego szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem jest Hennig-Kloska.

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Źródło PAP
Tematy: sejmPaulina Hennig-Kloskapartia
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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