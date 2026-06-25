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Dlaczego czas tak pędzi? Psychologowie wyjaśniają globalne zjawisko

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:22
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Dlaczego czas tak pędzi? Psychologowie wyjaśniają globalne zjawisko/Shutterstock
Czy zdarzyło Ci się ostatnio pomyśleć, że dni, tygodnie, a nawet miesiące mijają szybciej niż kiedyś? Jeśli tak, to nie jesteś odosobniony w swoich odczuciach. Obecnie na całym świecie obserwujemy zjawisko, w którym ludzie - niezależnie od kultury czy szerokości geograficznej - dzielą się w mediach społecznościowych wrażeniem, że czas po prostu "ucieka" przez palce.

Czas nagle przyspieszył?

W przestrzeni internetowej mnożą się viralowe treści, w których użytkownicy z Europy, Ameryki, Azji i Australii opisują to samo zaskakujące zjawisko. Wiele osób skarży się na poczucie nieustannego niedoczasu, wskazując, że ważne daty, jak święta czy urodziny, pojawiają się w kalendarzu zdecydowanie zbyt szybko. Pojawiają się nawet porównania do filmu odtwarzanego w trybie przyspieszonego tempa.

Wielki QUIZ z polskich przysłów. Znasz wszystkie? Mniej niż 7/15 to znak, że czas na powtórkę
Wielki QUIZ z polskich przysłów. Znasz wszystkie? Mniej niż 7/15 to znak, że czas na powtórkę

Warto jednak oddzielić emocje od nauki. Jak podkreślają eksperci, czas mierzony przez najprecyzyjniejsze zegary atomowe płynie niezmiennie w tym samym tempie, co przed dekadami. Z punktu widzenia fizyki nie doszło do żadnych anomalii - żadne dowody nie wskazują, aby czas na Ziemi rzeczywiście przyspieszył.

Dlaczego zatem czujemy, że tak jest?

Psychologowie uspokajają i tłumaczą ten fenomen mechanizmami funkcjonowania ludzkiego umysłu. Gdy nasze dni stają się przewidywalne i zdominowane przez powtarzalne czynności, mózg rejestruje mniej nowych, unikalnych bodźców. To właśnie one są dla nas punktami odniesienia w zapamiętywaniu czasu; ich brak sprawia, że w retrospekcji czas wydaje się "skurczony".

Nasza uwaga jest nieustannie rozproszona przez smartfony, media społecznościowe i powiadomienia. Taka "cyfrowa dieta" sprawia, że tracimy kontakt z chwilą obecną, przez co godziny mijają niezauważalnie.

Czynniki takie jak przewlekły stres czy wpływ pandemii wyraźnie zaburzyły nasze wewnętrzne "zegary biologiczne".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: czasświatzegar
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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