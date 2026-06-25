Czas nagle przyspieszył?
W przestrzeni internetowej mnożą się viralowe treści, w których użytkownicy z Europy, Ameryki, Azji i Australii opisują to samo zaskakujące zjawisko. Wiele osób skarży się na poczucie nieustannego niedoczasu, wskazując, że ważne daty, jak święta czy urodziny, pojawiają się w kalendarzu zdecydowanie zbyt szybko. Pojawiają się nawet porównania do filmu odtwarzanego w trybie przyspieszonego tempa.
Warto jednak oddzielić emocje od nauki. Jak podkreślają eksperci, czas mierzony przez najprecyzyjniejsze zegary atomowe płynie niezmiennie w tym samym tempie, co przed dekadami. Z punktu widzenia fizyki nie doszło do żadnych anomalii - żadne dowody nie wskazują, aby czas na Ziemi rzeczywiście przyspieszył.
Dlaczego zatem czujemy, że tak jest?
Psychologowie uspokajają i tłumaczą ten fenomen mechanizmami funkcjonowania ludzkiego umysłu. Gdy nasze dni stają się przewidywalne i zdominowane przez powtarzalne czynności, mózg rejestruje mniej nowych, unikalnych bodźców. To właśnie one są dla nas punktami odniesienia w zapamiętywaniu czasu; ich brak sprawia, że w retrospekcji czas wydaje się "skurczony".
Nasza uwaga jest nieustannie rozproszona przez smartfony, media społecznościowe i powiadomienia. Taka "cyfrowa dieta" sprawia, że tracimy kontakt z chwilą obecną, przez co godziny mijają niezauważalnie.
Czynniki takie jak przewlekły stres czy wpływ pandemii wyraźnie zaburzyły nasze wewnętrzne "zegary biologiczne".
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.