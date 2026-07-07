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Zamiast "Wiadomości" zobaczyli czarny ekran. "Media publiczne nie mogą kłamać"

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:56
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telewizja
Siedziba MTVA w Budapeszcie/Shutterstock
Widzowie nie obejrzeli, jak zwykle "Wiadomości". Zamiast tego na ekranach telewizorów był czarny ekran. Kanał informacyjny węgierskiej telewizji publicznej M1 przerwał we wtorek nadawanie. Nowe kierownictwo ogłosiło zmiany.

Zamiast ramówki widzowie M1 zobaczyli na ekranie komunikat o treści: "Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość".

Zwolnienia w mediach publicznych w Budapeszcie

Nowo mianowany tymczasowy prezes MTVA Andras Horvath przybył we wtorek do siedziby nadawcy wraz z wybranym przez siebie zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych do działu kadr wezwano i zawieszono w obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym kilku pracowników, w tym na stanowiskach kierowniczych.

Tymczasowe władze holdingu na Węgrzech otrzymały zadania przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, pokierowania procesem zmian organizacyjnych, zaprzestania działań propagandowych oraz zreformowania serwisu informacyjnego, aby węgierskie media publiczne stały się "wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucją" - podał portal Telex.

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Okres przejściowy w mediach na Węgrzech

W wydanym oświadczeniu MTVA poinformowano, że tymczasowe kierownictwo będzie nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu władze instytucji zostaną wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.

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Źródło PAP
Tematy: telewizjawęgryBudapeszt
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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