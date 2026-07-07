Zamiast "Wiadomości" zobaczyli czarny ekran. "Media publiczne nie mogą kłamać"

Zamiast ramówki widzowie M1 zobaczyli na ekranie komunikat o treści: "Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość".

Zwolnienia w mediach publicznych w Budapeszcie

Nowo mianowany tymczasowy prezes MTVA Andras Horvath przybył we wtorek do siedziby nadawcy wraz z wybranym przez siebie zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych do działu kadr wezwano i zawieszono w obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym kilku pracowników, w tym na stanowiskach kierowniczych.

The day Hungary's state media went off the air



"Public media must not lie. We apologize for having done so for years. Public media is being transformed to ensure it's independent and trustworthy in future. News broadcasting has been temporarily suspended. Please stay with us" pic.twitter.com/OPOMTVkh9k — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) July 7, 2026

Tymczasowe władze holdingu na Węgrzech otrzymały zadania przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, pokierowania procesem zmian organizacyjnych, zaprzestania działań propagandowych oraz zreformowania serwisu informacyjnego, aby węgierskie media publiczne stały się "wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucją" - podał portal Telex.

Okres przejściowy w mediach na Węgrzech

W wydanym oświadczeniu MTVA poinformowano, że tymczasowe kierownictwo będzie nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu władze instytucji zostaną wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.