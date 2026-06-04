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To imię nosi 11 Polek. Rada Języka Polskiego odradza

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:48
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dziewczynka
To imię nosi 11 Polek. Rada Języka Polskiego odradza/Shutterstock
Rodzice coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona, które nie są typowe. Sięgają po różne nieszablonowe inspiracje. Jednym z takich imion jest to, które nosi tylko 11 Polek. Choć kojarzy się dosyć pozytywnie, Rada Języka Polskiego odradza nadawanie go dziewczynkom. Co to imię? Dlaczego nie jest zalecane?

Proces nadawania imienia jest bardzo ważny i bywa, że spędza sen z powiek przyszłym rodzicom. Wielu z nich decyduje się na imiona nietypowe, oryginalne, które wyróżnią dziecko. Bywa, że córka czy syn otrzymuje bardzo symboliczne imię, które nie do końca spełnia wymogi Rady Języka Polskiego.

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To najdłuższe imię w Polsce. Noszą je tylko dwie osoby

To imię nosi tylko 11 Polek

Tak jest w przypadku tego jednego imienia. Według danych z rejestru PESEL, aktualizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, imię to otrzymało w Polsce tylko 11 kobiet. Imieniem tym jest Wiosna. Mimo, że kojarzy się z piękną porą roku i budzeniem się natury do życia, Rada Języka Polskiego ma wobec niego pewne obiekcje.

Rada Języka Polskiego odradza to imię. Powód?

Na stronie Rady Języka Polskiego można znaleźć uzasadnienie, z którego jasno wynika, dlaczego według tej instytucji, lepiej nie nadawać dziecku właśnie tego imienia.

Nadanie dziecku płci żeńskiej imienia Wiosna (nawet jako drugiego) pozostaje w konflikcie z punktem I.2.a. 'Zaleceń dla urzędów stanu cywilnego dotyczących nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej', w którym czytamy: Nie powinno się nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina itp. Słowo wiosna jest zaś niewątpliwie wyrazem pospolitym" - czytamy w komentarzu prof. Andrzej Markowski, przewodniczący RJP.

Rada Języka Polskiego odradza to imię. Co mówi prawo?

Czy wedle prawa można nadać dziecku takie imię jak Wiosna. Jeśli nosi je 11 Polek to najwyraźniej jest to możliwe.. W Polsce nadawanie imion reguluje Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 59: "Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego" (Dz.U.2025.594, art. 59 ust. 2).

To oznacza, że kierownik USC, może odmówić wpisania imienia, jeśli uzna, że nie spełnia ono warunków tego przepisu. Warto podkreślić, że RDJ nie zakazuje, ale jedynie zaleca, by nie nadawać tego imienia dziewczynkom.

Jakich jeszcze imion nie zaleca Rada Języka Polskiego?

Okazuje się, że nie tylko imię Wiosna nie jest zalecane. Rada Języka Polskiego odradza nadawania również innych imion. Przykładowo tych pochodzących od nazw geograficznych np. London, czy od nazw pospolitych jak np. Poziomka.

Rada Języka Polskiego sugeruje, by nie nadawać także imion takich jak Ziomek czy Parodia. Odradza także nadawanie imion obcych o nietypowej pisowni lub formach, takich jak Alexander, Benjamin czy Chiara, które mogą być trudne w wymowie i pisowni. Nie są też dobre według tej instytucji imiona o niejasnym pochodzeniu lub znaczeniu, np. Lucyfer czy Prymityw.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wiosnaimionamodaimię
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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