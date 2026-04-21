Nadchodzi wielkie święto opiekunów zwierząt. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce

Osoby działające w świecie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będą miały swój ważny dzień. To Forum Karmimy Psiaki – jedyne takie w Polsce wydarzenie, łączące ludzi, którzy na co dzień poprawiają los czworonogów. Po raz pierwszy odbędzie się 21 maja w Krakowie. Jak przekonuje Fundacja Sarigato, organizator inicjatywy, opieka wiąże się z wieloma wyzwaniami, a działanie w pojedynkę to prosta droga do wypalenia. Właśnie dlatego powstało forum - miejsce spotkań, wzajemnego wsparcia oraz wymiany wiedzy i inspiracji. Każdy może dołączyć do inicjatywy, by posłuchać prelekcji i dyskusji eksperckich.

Na czym polega odpowiedzialna adopcja? Jak przeciwdziałać bezdomności zwierząt? Jak dbać o swój dobrostan, gdy ma się pod opieką zwierzęta po przejściach? Co warto wiedzieć o trudnym zachowaniu czworonogów? To tylko jedne z wielu tematów, które pojawią się 21 maja podczas konferencji w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Świat bezdomniaków z różnych perspektyw

Na kwestię bezdomności, pomagania i opieki nad zwierzętami uczestnicy konferencji spojrzą z kilku perspektyw, ważnych dla różnych grup: mieszkańców, społeczników, osób aktywnych zawodowo, które w swoich miejscach pracy inicjują akcje pomocowe czy wolontariat na rzecz zwierząt, aż wreszcie – pracowników i wolontariuszy działających na co dzień w placówkach, schroniskach, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się czworonogami.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto chciałby dowiedzieć się więcej o świecie zwierząt – skali zjawiska bezdomności, faktach i mitach, opiece, adopcji czy mądrych i skutecznych sposobach pomagania i przeciwdziałania bezdomności. To świetna okazja, by poszerzyć swoją wiedzę praktyczną czy zaczerpnąć porady, jeśli np. jesteś opiekunem adoptowanego psiaka czy kociaka albo rozważasz adopcję czy włączenie się w aktywności takie jak wolontariat w schronisku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie: https://karmimypsiaki.pl/forum

Zastanawiasz się, jak w swoim środowisku pracy możesz wspierać zwierzęta w potrzebie? Masz wrażliwość na los bezdomniaków i chcesz zintegrować zespół wokół wspólnej misji? Forum to miejsce dialogu również na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W programie konferencji przewidziano merytoryczne dyskusje, inspirujące przykłady i dobre praktyki stosowane w różnych branżach.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami to bardzo wymagające i angażujące zajęcie. Wolontariusze i pracownicy schronisk mierzą się z wieloma wyzwaniami, stresem, przeciążeniem i zmęczeniem. Troska o ich dobrostan to dzisiaj priorytet. Aby mogli nieść pomoc bezdomnym zwierzętom, konieczne jest zadbanie o własną równowagę, odpoczynek i odporność psychiczną. Obok aspektów psychologicznych, poruszanych podczas konferencji, pojawią się także inne tematy, istotne z punktu widzenia osób zarządzających placówkami, m.in. kwestie prawne, organizacyjne i komunikacyjne.

Pokazać ludzi, a nie klatki

Jako fundacja, która od blisko 15 lat w ramach projektu Karmimy Psiaki wspiera schroniska i placówki, dostrzegamy ogromną potrzebę tego typu inicjatyw. To ważne, by zintegrować środowisko, wymienić się wiedzą i doświadczeniem, wzajemnie inspirować i przede wszystkim docenić, wyrazić wdzięczność - opowiada Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato. Mówimy, że pokazujemy ludzi, a nie klatki, i to stwierdzenie najlepiej oddaje ideę forum – chcemy łączyć osoby, które na co dzień działają w świecie opieki nad zwierzętami, często pozostając w cieniu, zmęczeni, w nieustannym pośpiechu. Forum ma być uhonorowaniem ich trudu, docenieniem i pokazaniem, że dobrostan tych ludzi jest ogromnie ważny – aby dbać o zwierzęta, konieczne jest, by dbali także o siebie i otrzymywali szeroko rozumiane wsparcie. W pojedynkę, w poczuciu osamotnienia i w obliczu tak wielu wyzwań i obciążeń – łatwo ulec wypaleniu.

Złota Łapa dla zaangażowanych

W programie Forum Karmimy Psiaki znalazła się także wieczorna Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody w konkursie Złota Łapa Karmimy Psiaki.

Na co dzień pochłonięci wspieraniem czworonogów, często pozostają z dala od błysków fleszy, po cichu wykonując swoją pracę i oddając się misji społecznej – mówi Iwona Duda. Chcemy docenić tych, którzy niosą realną pomoc zwierzętom, działają uczciwie, etycznie i z prawdziwym zaangażowaniem. Tak bardzo jako społeczeństwo potrzebujemy dziś inspiracji i dobrych wzorców ze strony ludzi godnych zaufania, dla których naprawdę liczy się dobro bezdomnych zwierząt.

Konkurs skierowany jest do każdego, kto angażuje się w działania na rzecz bezdomnych zwierząt. Zgłosić można samego, samą siebie lub osobę, którą podziwiamy za jej aktywność. Nominacje dotyczą siedmiu kategorii konkursowych: placówka (do 100/100-500/powyżej 500 zwierząt), społeczność, media, odpowiedzialny biznes, znana osobowość.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Szczegółowe informacje na stronie: https://karmimypsiaki.pl/forum